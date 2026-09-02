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Fransa Milli Takımı formasını da giyen Guewe Diouf, 2022-2025 yılları arasında milli takım kadrosunda yer aldı.

15 Haziran 2002 doğumlu ve 185 cm boyundaki smaçör; kariyeri boyunca France Avenir 2024, Oklahoma Üniversitesi, ASPTT Mulhouse Volley-Ball, Volley-Ball Club Chamalires, CSM Bucureti, UNI Opole ve son olarak AEK Athens formalarını giydi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, 'Hoş geldin Guewe Diouf! Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Guewe Diouf ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Guewe Diouf'a Aydın'a hoş geldin diyor; mavi-beyaz formamız altında birlikte yazacağımız yeni başarı hikayelerini sabırsızlıkla bekliyoruz!' ifadelerine yer verildi.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında smaçör Guewe Diouf ile sözleşme imzaladı.

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