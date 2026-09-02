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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maç programı ise şöyle:

Ay-yıldızlıların FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4-13 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Millilerde 12 kişilik kadro da açıklandı.

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

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