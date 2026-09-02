FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4-13 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Millilerde 12 kişilik kadro da açıklandı.
Ay-yıldızlıların FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:
'Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek Arslan.'
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maç programı ise şöyle:
4 Eylül Cuma
TSİ 18.30 Belçika-Türkiye
6 Eylül Pazar
TSİ 12.30 Türkiye-Avustralya
7 Eylül Pazartesi
TSİ 12.30 Porto Riko-Türkiye