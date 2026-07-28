28 Temmuz 2026 Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 30 kuruş indirim pompaya yansıdı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 67,10 TL/litre

Motorin: 77,21 TL/litre

LPG: 31,19 TL/litre

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 66,94 TL/litre

Motorin: 77,06 TL/litre

LPG: 30,59 TL/litre

Ankara

Benzin: 68,06 TL/litre

Motorin: 78,32 TL/litre

LPG: 31,19 TL/litre

İzmir

Benzin: 68,35 TL/litre

Motorin: 78,60 TL/litre

LPG: 30,99 TL/litre

Akaryakıt fiyatları neden değişiyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, döviz kuru, rafineri çıkış fiyatları ile ÖTV ve KDV gibi vergi kalemlerine bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler ve kur hareketleri, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Uzmanlar, petrol fiyatları ve döviz kurundaki seyrin önümüzdeki günlerde de akaryakıt fiyatlarında yeni güncellemeleri beraberinde getirebileceğine dikkat çekiyor. Araç sahiplerinin, fiyat değişimlerini düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.