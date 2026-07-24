BIST 100'de yükseliş var, ancak tüm hisseler aynı performansı göstermedi

2026 yılının ilk yedi ayında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 24 değer kazanmasına rağmen, endekste yer alan şirketlerin performansı birbirinden önemli ölçüde ayrıştı. Endeks genel olarak yükseliş eğilimini korurken, hisse bazında kazanç ve kayıplar yatırımcıların seçici davranmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Yılbaşından bu yana BIST 100 kapsamındaki 58 şirket hissesi pozitif getiri sağlarken, 42 hisse ise halen yıl sonu kapanış seviyelerinin altında bulunuyor. Veriler, endeks yükselse de her yatırımcının aynı oranda kazanç elde etmediğini gösteriyor.

En yüksek getiriyi ODINE sağladı

2026'nın ilk yedi ayında BIST 100'ün en çok kazandıran hissesi ODINE oldu. Hisse, yılbaşına göre yaklaşık yüzde 669 yükselerek yatırımcısına en yüksek getiriyi sundu.

ODINE'ı yaklaşık yüzde 666 yükselişle KTLEV, yüzde 271 artışla DSTKF takip etti. Listenin devamında ise EUPWR, ASTOR, IEYHO, BSOKE ve TKFEN gibi hisseler üç haneli getirileriyle öne çıktı.

Özellikle ASTOR'da yabancı yatırımcı oranının yüzde 60'ın üzerinde bulunması dikkat çekerken, EUPWR ve EREGL de yabancı yatırımcı ilgisinin sürdüğü şirketler arasında yer aldı.

16 hisse yüzde 50'nin üzerinde prim yaptı

BIST 100'de yılın ilk yedi ayında toplam 16 hisse yüzde 50'nin üzerinde değer kazandı. Endeks genelindeki yükselişte bu hisselerin performansı belirleyici rol oynarken, yatırımcıların hisse seçiminin endeks getirisinin üzerinde kazanç elde edilmesinde önemli olduğu görüldü.

Her yükselişten herkes faydalanamadı

Endekste güçlü yükselişe rağmen bazı hisselerde satış baskısı devam etti. Yılbaşından bu yana en fazla değer kaybeden hisse KLRHO olurken, şirket hissesi yaklaşık yüzde 73 geriledi.

KLRHO'nun ardından EUREN, OBAMS, OTKAR ve GENIL yılın en fazla değer kaybeden hisseleri arasında yer aldı.

Analistler, endeks yükselirken bile bazı sektörlerde ve şirketlerde zayıf performansın devam ettiğine dikkat çekiyor.

Hisse bazlı ayrışma öne çıktı

Piyasa verileri, 2026 yılında yatırımcıların endeks performansından ziyade şirket bazlı gelişmelere odaklandığını ortaya koyuyor. Özellikle finansal sonuçlar, sektör beklentileri, yabancı yatırımcı ilgisi ve şirket haberleri hisse performanslarında belirleyici unsurlar olarak öne çıkarken, BIST 100 içerisinde kazananlarla kaybedenler arasındaki makasın giderek açıldığı görülüyor.