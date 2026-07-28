Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Akreditasyon ve Sertifika Töreni'nde konuşan Bolat, oda ve borsaların kurumsal kapasitelerini güçlendiren akreditasyon sisteminin iş dünyasına sunulan hizmet kalitesini uluslararası standartlara taşıdığını ifade etti. Bu yıl akreditasyon almaya hak kazanan 73 oda ve borsayı tebrik eden Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın TOBB ve yerel oda-borsalarla yakın iş birliği içinde çalıştığını söyledi.

"Türkiye zorlu küresel koşullara rağmen büyümesini sürdürüyor"

Küresel ekonomide savaşlar, jeopolitik riskler ve ticarette artan korumacılık nedeniyle büyümenin yavaşladığına dikkat çeken Bolat, Türkiye'nin bu süreçte ekonomik istikrarını korumayı başardığını vurguladı.

Son 23 yılda Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 5,3 büyüdüğünü hatırlatan Bolat, 2026'nın ilk çeyreğinde de yüzde 2,5'lik büyüme kaydedildiğini belirterek, küresel ekonomide yüksek büyüme döneminin geride kaldığını söyledi.

Serbest ticaret anlaşmaları genişliyor

Bolat, Türkiye'nin dış ticaret ağını güçlendirmek amacıyla birçok ülkeyle görüşmeler yürüttüğünü ifade etti. İngiltere ile mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın hizmetler sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesi için müzakerelerin sürdüğünü aktaran Bolat, Ukrayna ile STA'nın Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylandığını, Kanada ile de teknik düzeyde yeni müzakereler için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Japonya, Körfez İşbirliği Konseyi, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik temasların da sürdüğünü belirten Bolat, Türkiye'nin ihracatını artırmaya yönelik çok yönlü strateji izlediğini dile getirdi.

"AB'deki korumacılık Türk ekonomisini etkilemeyecek"

Avrupa Birliği'nde son dönemde artan korumacı ticaret politikalarına karşı hazırlıklı olduklarını vurgulayan Bolat, "Türk sanayisi ve ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi için çok yönlü diplomasi ve ticaret müzakereleri yürütüyoruz. Bu süreci başta TOBB olmak üzere özel sektör kuruluşlarımızla birlikte sürdürüyoruz." dedi.

Program, akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan 73 oda ve borsaya sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.