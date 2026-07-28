Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin, Ardahan, Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğu çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde gün içinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Gece saatlerinde ise Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinde de sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgara dikkat

Meteoroloji, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artışını sürdürerek mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının bazı illerde şu şekilde olması bekleniyor:

Ankara: 31°C

31°C İstanbul: 32°C

32°C İzmir: 37°C

37°C Adana: 38°C

38°C Antalya: 41°C

41°C Samsun: 29°C

29°C Trabzon: 27°C

27°C Erzurum: 32°C

32°C Diyarbakır: 41°C

Uzmanlar, özellikle sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağı Antalya ve Diyarbakır gibi illerde güneşin etkisinin yoğun hissedileceği öğle saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca yağış beklenen bölgelerde ani sağanaklara karşı tedbirli olunması isteniyor.