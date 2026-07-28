Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, ilçede farklı kalite ve kullanım alanlarına göre suluk vişne, çokluk vişne ve halk arasında "hallik vişne" olarak bilinen reçel ve komposto yapımına uygun vişne çeşitlerinin bulunduğunu söyledi. Ürünün kalitesine göre fiyatların değiştiğini belirten Bilaloğlu, özellikle sanayide kullanılan suluk vişnenin ilçede en fazla üretilen ürün olduğunu kaydetti.



Bilaloğlu, üreticilerin en büyük sıkıntısının fiyatların günlük olarak değişmesi olduğunu belirterek, "Üretici sabah bahçesine giriyor, işçisini tutuyor, ürününü topluyor. Elli liradan satacağını hesap ederek hasadını yapıyor. Ancak akşam ürünü teslim etmeye geldiğinde tüccar 'Bugün fiyat kırk liraya düştü' diyor. Üreticinin buna itiraz etme ya da müdahale etme şansı bulunmuyor. Her gün farklı fiyat uygulanması üreticiyi ciddi şekilde mağdur ediyor" dedi.

Vişne üretiminde en büyük sorunun fiyat istikrarsızlığı olduğuna dikkat çeken Başkan Bilaloğlu, çay, fındık ve buğdayda olduğu gibi vişnede de taban fiyat uygulanmasını talep ettiklerini söyledi.



"Üretici ürününü toplarken en az hangi fiyatın altına düşmeyeceğini bilmeli"

İlçede vişnenin toptan kilo fiyatının 50 TL'nin altında alınmaya başlandığını kaydeden Başkan Talat Bilaloğlu, "Devletimiz çaya, fındığa ve buğdaya taban fiyat açıklıyor. Vişnede de aynı uygulamanın yapılmasını istiyoruz. Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla ya da ilgili kurumlar tarafından üretici, alıcı ve sektör temsilcilerinin katılımıyla maliyetler dikkate alınarak bir taban fiyat belirlenmeli. Üretici ürününü toplarken en az hangi fiyatın altına düşmeyeceğini bilmeli." ifadelerini kullandı.

Alım fiyatlarının belirlenmesinde üreticilerin görüşlerinin alınmadığını savunan Bilaloğlu, "Firmalar kendi aralarında fiyat belirliyor. Ancak üreticiye, Ziraat Odasına, belediyeye ya da muhtarlara maliyetler sorulmuyor. Bir kilogram vişnenin üretim maliyetinin ne olduğu hesaplanmadan fiyat belirleniyor. Üreticinin de içinde yer aldığı ortak bir fiyat belirleme mekanizması oluşturulmalı" diye konuştu.

Şaphane'nin Türkiye'nin önemli vişne üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Talat Bilaloğlu, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilçede yıllık yaklaşık 8 bin 500 ton vişne üretimi bulunduğunu, bu rakamın yeni dikim alanlarıyla birlikte 9 bin tona yaklaştığını söyledi. Üretimi artırmak için çiftçileri sürekli teşvik ettiklerini belirten Bilaloğlu, "Her yıl yeni bahçeler kuruluyor. Allah'ın izniyle önümüzdeki yıllarda üretimimiz daha da artacak. Şaphane merkezinin yanı sıra Karamanca, Çamköy, Gaipler ve İnceğiz köylerinde de yoğun vişne üretimi yapılıyor. İlçe genelinde köylerle birlikte binin üzerinde üreticimiz vişne yetiştiriciliği yapıyor" dedi.



"Ürün bol ama fiyat yeterli değil"

Hasat yapan üreticiler de ürün miktarından memnun olduklarını ancak fiyatların maliyetleri karşılamakta yetersiz kaldığını dile getirdi. Üreticiler, özellikle işçilik maliyetlerinin her geçen yıl arttığını belirterek, "Fiyatlar sürekli değişiyor. İşçi ücretleri çok yüksek. Bugün on lira denilen iş yarın on beş, ertesi gün yirmi lira oluyor. Gübre, ilaçlama, sürüm ve bakım maliyetleri de arttı. Ürün dalında kalmasın diye topluyoruz ama fiyat düşünce emeğimizin karşılığını alamıyoruz" ifadelerini kullandılar.

Hasadın oldukça verimli geçtiğini belirten üreticiler, "Bu yıl vişne rekoltesi çok yüksek. Mahsul bol ve kaliteli. Elli liralık fiyat üreticiyi memnun ediyordu. Ancak fiyat bunun altına düştüğünde sadece işçilik masrafı çıkıyor. Kendi emeğinizle toplarsanız belki zarar etmiyorsunuz ama işçi çalıştırınca kazanç kalmıyor" diye konuştular.

Şaphaneli üreticiler, hem yüksek rekoltenin hem de kaliteli ürünün karşılığını alabilmek için alım fiyatlarında istikrar sağlanmasını ve vişnede devlet destekli taban fiyat uygulamasının hayata geçirilmesini talep ettiler. Üreticiler, bu sayede hem emeğin korunacağını hem de vişne üretiminin sürdürülebilir hale geleceğini dile getirdiler.