Reuters’a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen İranlı yetkili, ABD’nin saldırı türüne bakılmaksızın bunun savaş nedeni sayılacağını vurgulayarak, “İster sınırlı ister sınırsız, ister hassas ister kinetik olarak adlandırılsın, bize yönelik her saldırıyı topyekün savaş kabul ederiz ve bunu çözmek için mümkün olan en sert şekilde karşılık veririz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye büyük bir donanma filosu gönderildiğini açıklamasının ardından gelen bu mesaj, Tahran-Washington hattındaki tansiyonu daha da yükseltti.

“İran tamamen teyakkuzda”

ABD’nin Orta Doğu’ya yönelik askeri yığınağına dikkat çeken İranlı yetkili, İran ordusunun en kötü senaryoya hazır olduğunu belirterek, “Bu askeri yığının gerçek bir çatışma amacı taşımadığını umuyoruz. Ancak ordumuz en kötü ihtimale karşı hazırlıklı. İran şu anda tamamen teyakkuz durumunda” ifadelerini kullandı.

Yetkili, İran’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir ihlalin karşılıksız kalmayacağını vurgularken, verilecek karşılığın detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

“Başka seçeneğimiz yok”

İranlı yetkili, ülkesinin kendini savunmasının bir zorunluluk olduğunu belirterek, “Süregelen askeri tehdit altında olan bir ülkenin, saldırıyı püskürtmek ve dengeyi yeniden tesis etmek için elindeki tüm imkanları kullanmaktan başka seçeneği yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

Trump’tan İran’a gözdağı

ABD Başkanı Donald Trump, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’nun ardından yaptığı açıklamada, İran’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söylemiş, “Her ihtimale karşı bölgeye çok sayıda gemi sevk ettik. Büyük bir deniz filosu bölgeye doğru ilerliyor. Umuyorum ki hiçbir şey olmaz” ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca, İran’ın nükleer tesislerine yönelik geçmiş saldırılara da atıfta bulunarak, “Eğer yeniden aynı şeyi yapmaya kalkarlarsa, orayı çok daha kolay vururuz” uyarısında bulunmuştu.