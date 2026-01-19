Zam haberi, son haftalarda peş peşe gelen indirim ve artışların ardından sürücüleri bir kez daha tedirgin etti.

Ocak ayı hareketli geçti:

Ayın başından bu yana akaryakıtta hem indirim hem zamlar ardı ardına geldi. 16 Ocak’ta benzine 1,61 TL zam, 17 Ocak’ta ise 95 kuruş indirim yapılmıştı. Şimdi gözler motorin fiyatlarına çevrildi.

Güncel fiyatlar (zam öncesi):

İstanbul (Avrupa): Benzin 54,00 TL | Motorin 54,86 TL | LPG 29,29 TL

İstanbul (Anadolu): Benzin 53,83 TL | Motorin 54,69 TL | LPG 28,69 TL

Ankara: Benzin 54,90 TL | Motorin 55,94 TL | LPG 29,17 TL

İzmir: Benzin 55,19 TL | Motorin 56,20 TL | LPG 29,09 TL

Zam gerçekleşirse, motorin fiyatlarının birçok şehirde 56 TL bandının üzerine çıkması bekleniyor. Tabelalar çarşamba sabahı yeniden değişebilir.