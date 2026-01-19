Buna göre, Konut Fiyat Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarken, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 29,0 yükseldi. Aynı dönemde endeks reel olarak yüzde 1,4 oranında geriledi.

Türkiye genelindeki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, Aralık 2025’te 204,5 seviyesinde gerçekleşti.

Üç büyük ilde aylık düşüş

Aralık ayında İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut fiyatları aylık bazda sınırlı düşüş gösterdi. Buna göre, bir önceki aya kıyasla İstanbul ve Ankara’da yüzde 0,2, İzmir’de ise yüzde 0,1 oranında azalış kaydedildi. Yıllık bazda ise konut fiyatları İstanbul’da yüzde 28,5, Ankara’da yüzde 34,9 ve İzmir’de yüzde 30,8 oranında arttı.

Yıllık artışta Ankara zirvede

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına (İBBS) göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Aralık 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 34,9 ile Ankara bölgesinde görüldü. En düşük yıllık artış ise yüzde 22,1 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.

Veriler, konut fiyatlarındaki nominal artışın devam ettiğini ancak yüksek enflasyonun etkisiyle reel bazda düşüşün sürdüğünü ortaya koydu.