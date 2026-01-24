Moody’s, 24 Ocak 2026 tarihli değerlendirmesinde Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu “Ba3”, görünümünü ise “durağan” olarak teyit etti. Kuruluş, kararın piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtti. Moody’s, Türkiye’nin kredi notunun büyük, çeşitlendirilmiş ve dinamik ekonomisi ile düşük kamu borcu tarafından desteklendiğini, ancak yüksek iç siyasi riskler ve geçmişte uygulanan alışılmışın dışındaki politikaların makroekonomik dengesizlikler yarattığını vurguladı.

Değerlendirmede, 2023 ortasından bu yana politika etkinliğinde iyileşme görüldüğü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmeye ve ekonomik dengesizlikleri azaltmaya katkı sağladığı ifade edildi. Aralık 2025’te yüzde 30,9 olan enflasyonun 2026 sonunda yüzde 22 seviyesine gerilemesinin beklendiği, ancak yukarı yönlü risklerin sürdüğü kaydedildi. Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 3,5 büyüdüğü, bütçe açığının ise yüzde 2,9’a gerilediği belirtildi.

Moody’s, 2028 seçimleri öncesinde belirgin bir politika geri dönüşü olmaması halinde görünümün durağan kalacağını açıkladı. Etkili politikaların sürdürülmesi ve yapısal reformların uygulanması durumunda not artışı olabileceği, politika yönünde geri dönüşler veya rezervlerde erime yaşanması halinde ise not üzerinde baskı oluşabileceği ifade edildi.

Fitch’ten pozitif görünüm adımı

Fitch Ratings ise Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu “BB-” olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü “durağan”dan “pozitif”e yükseltti. Fitch, görünümdeki revizyonun Eylül 2024’teki not artırımından bu yana döviz rezervlerinin beklentilerin üzerinde artması ve dış kırılganlıklarda yaşanan ilave azalmayı yansıttığını belirtti.

Açıklamada, rezerv kalitesindeki iyileşme, döviz cinsi koşullu yükümlülüklerin azalması, görece sıkı makroekonomik politikaların sürdürülmesi ve politika gevşemesi riskinin bir miktar azalmasının bu kararda etkili olduğu vurgulandı. Fitch, Türkiye’nin kredi notunun büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, düşük kamu borcu ve dış finansmana erişimini sürdürebilme geçmişiyle desteklendiğini ifade etti.

Fitch, Türkiye ekonomisinin 2026’da yüzde 3,5, 2027’de ise yüzde 4,2 büyümesini beklerken, enflasyonun 2027 sonunda yüzde 19,5’e gerileyeceğini öngördü. Reel politika faizinin 2026 sonunda yüzde 4,5, 2027 sonunda ise yüzde 2 seviyesinde olacağı tahmin edildi.

Kuruluş, enflasyonda kalıcı düşüşü destekleyen politika çerçevesine duyulan güvenin artması, dış tamponların güçlenmesi ve dış finansman ihtiyacının kalıcı olarak azalması halinde kredi notunun yükseltilebileceğini belirtirken; enflasyon, ödemeler dengesi ve rezervlerde bozulma yaşanmasının not üzerinde aşağı yönlü risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Fitch, en son Eylül 2024’te Türkiye’nin kredi notunu “B+”dan “BB-”ye yükseltmişti.