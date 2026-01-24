NTV’de katıldığı programda konuşan Bakan Fidan, Gazze’de insani durumun son derece ağır olduğunu vurguladı. Türkiye’nin Kızılay aracılığıyla kesintisiz yardım faaliyetleri yürüttüğünü ifade eden Fidan, barınma sorununun özellikle soğuk hava koşullarında kritik hale geldiğini belirtti. Fidan, “Gazze acil konumuz. İşin başındayız. Refah Sınır Kapısı haftaya açılabilir. Şu anda konteynerlerin bölgeye ulaştırılması için çalışmalar sürüyor” dedi.

Gazze için oluşturulması planlanan yapıya da değinen Fidan, Barış Kurulu’na bağlı iki ayrı komitenin kurulacağını, bunlardan birinin Gazze’nin yönetimini, diğerinin ise sekreterya işlevini üstleneceğini kaydetti.

“Gerekli şartlar oluşursa asker desteği irademiz var”

Bakan Fidan, Gazze’de sürecin kolay olmayacağını belirterek, “Yeni üyelerin dahil olacağı bir yapıdan söz ediyoruz. 6-7 ülkenin daha katılmasıyla sayı 25-30 bandına oturabilir. İsrail’in Türkiye’ye karşı tutumu ortada ancak mücadelemiz sürecek. Gerekli şartlar oluşursa asker desteğiyle ilgili bir irademiz var” ifadelerini kullandı.

“Ateşkesin uzatılması gündemde”

Suriye’deki ateşkes sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Fidan, sahadaki gelişmeler nedeniyle ateşkesin uzatılmasının gündeme gelebileceğini söyledi. DAEŞ mahkumlarının Suriye’den Irak’a taşınmasının söz konusu olduğunu belirten Fidan, “Bu ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de bu sürecin içindeyiz” dedi.

“SDG Ankara’dan gelen mesajlara kulak vermiyor”

SDG ve YPG’ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, örgütlerin tamamen Kandil’e bağlı hareket ettiğini savundu. YPG’nin işgal ettiği Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerde aşiret dinamiklerinin iyi okunduğunu belirten Fidan, “Suriyeli olmayan PKK’lıların bölgeden çıkması gerekiyor. SDG Ankara’dan gelen hiçbir mesaja kulak vermiyor, başkalarının gündemine alet olmamalılar” diye konuştu.

“Grönland’da toprak kaybı ittifakın dağılması anlamına gelir”

ABD’nin Grönland’a yönelik tutumuna da değinen Fidan, böyle bir girişimin ittifak yapısını zedeleyebileceğini ifade ederek, “ABD’nin stratejik arzusu sır değil. Ancak böyle bir toprak kaybı ittifakın dağılması anlamına gelir” dedi.

“İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var”

Bakan Fidan, İsrail’in İran’a yönelik olası saldırı hazırlıklarıyla ilgili işaretler bulunduğunu belirtti. İran’daki ekonomik sıkıntıların halk üzerindeki etkisine dikkat çeken Fidan, “Bölgede yeni bir savaş istemiyoruz. Özellikle İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var. Umarım taraflar diplomatik bir yol bulur” değerlendirmesinde bulundu.