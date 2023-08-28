Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan’daki resmi temaslarını sürdürüyor. Güler, bugün başkent Bakü’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Bakan Güler’in Aliyev’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettiği belirtilirken, ikili arasındaki toplantıda Türkiye ve Azerbaycan arasında askeri iş birliği perspektifleri, bölgesel güvenlik ve ortak çıkarları ilgilendiren konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Güler: “İki ülke arasındaki askeri işbirliği gelişmeye devam edecek”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev’in Milli Savunma Bakanı olarak atanan Güler'in Azerbaycan ve Türkiye Silahlı Kuvvetlerinin iş birliği için büyük çaba sarf ettiğini ve katkı sağladığını vurguladığı belirtildi. Aliyev'in görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildikten sonra Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyareti sırasında açılışı yapılan yeni Hava Kuvvetleri Komuta Merkezi’nin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.



Aliyev’den Erdoğan’a selam

Azerbaycan ziyaretinden büyük memnuniyet ve onur duyduklarını söyleyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Karabağ’ın işgalden kurtarılması sırasında şehit olanları şükranla anacaklarını belirterek, Azerbaycan askerlerinin fedakarlıklarının ve kahramanlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti. Güler, Cumhurbaşkanı Aliyev'in öngörüsü ve kararlılığı sayesinde Azerbaycan'ın uluslararası arenada ve dünyada önemli ve etkili bir ülke haline geldiğini kaydetti. İki ülke devlet başkanları arasındaki yakın ilişki ve temasların Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesinde çok olumlu etkileri olduğunu belirten Güler, iki ülke arasındaki askeri alanda işbirliğinin başarıyla gelişmeye devam edeceğine emin olduğunu sözlerine ekledi. Güler’in görüşme esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletmesinin ardından Erdoğan’a teşekkür eden Aliyev, Güler’den Erdoğan’a selamlarını iletmesini istedi.

Görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki işbirliğinin perspektifleri ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu.