Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Tekin, Hizmetiçi Eğitim Merkezinde devam eden öğretmenlere yönelik seminerde konuştu.

Memleketi Erzurum'da öğretmenleri ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Erzurum, Anadolu'nun en güzel şehirlerinden bir tanesi. Kadim bir şehir ve kadim medeniyetimizi en iyi ifade eden şehirlerimizden bir tanesi. O yüzden Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle ilgili eğitimlerin burada çok bereketli geçtiğine inanıyorum. Programı organize eden arkadaşlara burada organize eden arkadaşlara ve katılan sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Ebeveyn okulu diye bir model hayata geçirdik"

Dün Trabzon'da temaslarda bulunduğunu belirten Bakan Tekin, "Trabzon'da bulunma sebebimiz şuydu. Hatırlarsanız yaklaşık iki buçuk yıldır sürekli her bulunduğum ortamda eğitim öğretim süreçlerinin sadece öğretmenler üzerinden yürütülmesinin olumsuzlukların sadece öğretmenlere yüklenmesinin haksızlık olduğunu her ortamda dile getiriyorum. Ve yine her ortamda şunu ifade ediyorum. Başarılı olmak istiyorsak eğitim öğretim süreçlerimizin arzu ettiğimiz şekilde sonuçlanmasını istiyorsak toplumun farklı kesimleri, sivri toplum örgütleri başta olmak üzere herkes kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek durumunda. Ama en çok da ebeveynlerimizi sürecin içerisine dahil etmek istediğimizi her fırsatta dile getiriyorum. Ve iki yıldır bu konuyla ilgili çok sayıda adım attık. Örneğin geçtiğimiz eğitim öğretim yılının başında çocuklarımızın okula başlama süreçlerini hayatları boyunca hatırlayacakları bir hatıra olarak okula ilk başladıkları günü sadece mezuniyeti değil okula başladıkları günü de hatırlayacakları bir festival havasında olsun ve bu vesileyle velilerimiz de iyi ebeveyn olmanın ne anlama geldiğini en azından okullarımızda öğretmenlerimizle paylaşsınlar diye bir uygulama başlattık. Sonra devamında her iki yarı yılın veli toplantılarında okul idarelerimiz öğretmenlerimiz verilerimizle paylaşsınlar diye İyi ebeveyn olma ile ilgili veli toplantılar için hazırlanmış sunumlar gönderdik. Bilimsel verilerle desteklenen sunumlar. Hayat boyu öğrenme kapsamında ebeveyn okulu diye bir model hayata geçirdik. Bunlar bu kadar bir sürü örnek var hepsini tek tek anlatmam mümkün değil ama dün Trabzon'da da bu kapsamda yaptığımız ve çok fazla beğeni alan bir uygulamamızla ilgili Trabzon'daydık. O da şu, biliyorsunuz her birisi kişisel hukukumuzdan dolayı bu sosyal sorumluluk projesinin altına imza atan çok sevdiğim tiyatrocu dostlarım var. Onlar biz size nasıl destek olabiliriz diye sormuşlardı. Biz de onlara bunu bir dizi formatında yapabilir miyiz demiştik. Ailem diye bir dizi geçtiğimiz yıl yaptık biliyorsunuz. Yedişer dakikalık her birisi yedişer dakikalık yirmi yedi bölümlük mini bir dizi. Ve Zihni Göktay'dan Volkan Severcan'a kadar Türkiye'de sanat camiasının, tiyatro camiasının yakinen bildiği isimler yer aldılar ve rakam hiç mütevazi değil. Toplam 130 milyon kez görüntülendi ailem dizisi geçtiğimiz yıl. Çok pozitif geri dönüşler olunca biz bu yıl ikinci sezonunu çekelim dedik. Bunu yaparken de biliyorsunuz bir duyuruya çıktık. Öğretmen arkadaşlarımızdan senaryoda kullanılmak üzere öneriler topladık. O önerileri yönetmen arkadaşlar değerlendirdiler ve bu yıl da 13 bölümlük her birisi ortalama 25 dakikalık mini diziler çekiliyor Trabzon'da. Ben o arkadaşlarımıza sürekli bize destek oldukları için teşekkür etmek üzere dün Trabzon'daydım. Bugün de buradayız. Burada da sizin bulunduğunuzu öğrenince size selam vermek istedim" diye konuştu.



"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; dinamik canlı ve sürekli öğretmenlerce beslenen bir model"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, "Arkadaşlar Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin en temel karakteristiği sahadaki 1 milyon 100 bin öğretmenin tamamını sürecin içerisine sürekli dahil etmeyi ve süreci hep beraber yürütmeyi hedefleyen bir model olması. Yani kapalı kapılar ardında hazırlanan ve kimsenin müdahale edemeyeceği bir metin falan değil. Hazırlanma süreciyle ilgili olarak çok farklı ortamlarda defalarca konuştuk. Burada sizin izleme ve değerlendirme sürecinde burada bulunmanızla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Biz dedik ki arkadaşlar hazırladığımız model geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okul öncesi 1-5 ve 9'da uygulanmaya başladı. Bununla ilgili söyleyecek sözü olan herkese kapımız açık dedik. Bu yılın düzeltilmesi gereken hususlar varsa bize hazırlayın getirin gündemimizi alalım dedik. Bu genel çağrımız yetmedi. Bir de bunun ötesinde Bakanlığımız Merkez Teşkilatı'nda Teftiş Kurulu Başkanlığımız, 1 Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız, 2 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, 3 ilgili genel müdürlükler yani temel eğitim, orta öğretim, meslek, teknik eğitim ve din öğretimi genel müdürlüklerimizin izleme ve değerlendirme daire başkanlıkları bir de bakanlığımız bünyesindeki iş denetim başkanlığı bu 5 birim izleme ve değerlendirme yaptı yıl içerisinde. İlave olarak da illerde il müdürlüklerimiz ve ilçe müdürlüklerimiz de bu süreci raporladılar. Ve en son zümre öğretmenlerimizin bize ulaştırdıkları öneriler de dikkate alındı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızla ilgili genel müdürlükler tarafından. Dolayısıyla dinamik, canlı ve sürekli öğretmenlerce beslenen bir model olduğunu her ortamda dile getiriyorum. Bugün burada sizin bulunma gerekçeniz de buydu. Bu anlamda temel eğitim bünyesindeki izleme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili kanaatleriniz ilgili arkadaşlar tarafından değerlendirecek. Ben verdiğiniz emekler için hepinize teşekkür ediyorum. Son birkaç cümle de yeni eğitim öğretim yılı Pazartesi günü inşallah başlıyor. Pazartesi günü biliyorsunuz biz Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimizle hep beraber bu süreci başlatmış olacağız. Bismillah deyip yola çıkacağız. Allah hepinizin hepimizin yardımcısı olsun arkadaşlar. Süreci inşallah sağlıkla, huzurla ülkemize ve milletimize hizmet etmenin en iyi düzeyde hizmet etmenin kıvancıyla yılı eğitim öğretimini tamamlamayı bize nasip etsin. Biz bu dönem geçen yaz da yaptığımız gibi il müdürlüklerimizden gidilmeyen eksiği giderilmeyen hiçbir okul bırakmayın diye il müdürü arkadaşlarımızla hem eğitim öğretim yılı bitmeden önce yaptığımız il müdürleri toplantımızda hem eğitim öğretim aradayken yani yaz tatili değilken il müdürlerimize yaptığımız toplantılarda hem de geçtiğimiz günlerde paylaştığımız genelgelerle bunu il, ilçe müdürü arkadaşlarımızdan istemiştik. Bu anlamda bakım onarım çalışmalarının tamamlandığı temizlik güvenlik görevlerinin temin edildiği bir biçimde inşallah hazırız gün itibariyle eğitim öğretime hazır bir şekilde okullarımız bulunacak."



Ders kitapları dağıtılmaya başlandı

Bakan Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde de okullarımızda ders kitaplarımız dağıtılmaya başlandı. Arkadaşlar 2003 yılından itibaren yaklaşık olarak 4.5 milyar adet ders kitabı dağıtmışız. Bu dönemde de yani 2025-2026 eğitim öğretim yılında da 1637 farklı başlıkta yaklaşık 200 milyon adet ders kitabı çocuklarımızın öğrencilerimizin gençlerimizin masasında inşallah 8 Eylül günü okullar açıldığında tamamlanmış olacak. Her boyutuyla eğitim öğretim sürecine hazırlandık. Öğretmen arkadaşlarımız 1 Eylül tarihi itibariyle seminer dönemine başlayacaklar. Onlar da okullarında pedagojik olarak, akademik olarak kendilerini hazır kılacak eğitim süreçlerini almış olacaklar. İnşallah hep beraber sağlıkla huzurla bir eğitim öğretim yılını daha tamamlamış oluruz. Ben tekrar hepinize kolaylıklar diliyorum."