Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK evinde oynayacağı Konyaspor ile 5. kez mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK ile Konyaspor, yarın saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde Erzurum 1 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 1 puanla 17. basamakta yer alıyor. Ligde 3 maçını da kaybeden Konya ise puansız olarak son sırada bulunuyor.

5. randevu

Erzurumspor FK ile Konyaspor, daha önce 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında olmak üzere 4 kez karşılaştı. Bu karşılaşmaların tamamında yeşil-beyazlılar sahadan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu 4 karşılaşmada Konya'nın 9 golüne, Erzurum 4 golle karşılık verdi. Erzurum'da oynanan 2 karşılaşmada ise Konyaspor 4 gol kaydederken, Erzurumspor FK 2 gol kaydetti.

Yasin Kol düdük çalacak

Erzurumspor FK ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Kerem İlitangil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alpaslan Şen olacak.