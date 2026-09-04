Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan siyah-beyazlılar, topladıkları 6 puanla haftaya 7'şer puanı bulunan Galatasaray ve Gençlerbirliği'nin ardından averajla 3. sırada girdi. İlk derbisine çıkacak Teknik Direktör Vincenzo Italiano önderliğinde ve yeni transferleriyle Kartal, sezonun ilk derbisinde galibiyet arayacak.

11 futbolcunun ilk derbi heyecanı

Beşiktaş'ta sezon başından itibaren kadroya dahil olan; Leandro Trossard, Dusan Vlahovic, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Fabio Miretti, Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara ve Ümit Akdağ'ın yanı sıra geçen sezon kadroda olup derbide görev almayan, Taylan Bulut ile Yasin Özcan, Kadıköy'de süre almaları durumunda ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Siyah-beyazlılarda Vincenzo İtaliano da Fenerbahçe deplasmanında Türkiye'deki ilk derbisine çıkacak.

Deplasmanda ilk galibiyet peşinde

Bu sezon ligde oynadıkları tek deplasman maçında Corendon Alanyaspor'a mağlup olan Beşiktaş, derbide kazanarak ilk dış saha galibiyetini hedefliyor. Italiano'nun öğrencileri, Avrupa kupalarında konuk oldukları 3 maçın 2'sini kazandı. Midtjylland ve Hradec Kralove'u mağlup eden Kartal, bu kulvardaki tek deplasman mağlubiyetini Kauno Zalgiris'ten aldı.

8 oyuncu, gol sevinci yaşadı

Siyah-beyazlılarda bu sezon 8 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Dusan Vlahovic, Vaclav Cerny ve Orkun Kökçü 3'er, Amir Murillo 2, Hyeon Gyu Oh, İlhan Fakılı, Milot Rashica ile Semih Kılıçsoy ise 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

Takımın gol yükünü daha çok Vaclav Cerny çekti. Çekyalı futbolcu, bu sezon ligde 2 gol atarken, Avrupa kupalarında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 karşılaşmada 4 gol atmayı başardı.

Olaitan'ın performansı dikkat çekiyor

Beninli futbolcu Junior Olaitan, siyah-beyazlıların oynadığı 9 resmi maçta da görev alırken, 4 asist ile bu alanda lider durumda bulunuyor. Vincenzo İtaliano'nun sisteminde değişilmez isimlerden olan 24 yaşındaki futbolcu, hücum opsiyonlarında İtalyan teknik adamın elini güçlendiriyor.

Olaitan, geçtiğimiz sezon Göztepe ve Beşiktaş formalarıyla toplam 36 maçta 4 gol sevinci yaşamıştı.

Geçtiğimiz sezon ligde kazanamadı

Beşiktaş, Fenerbahçe ile geçen sezon oynadığı 3 derbide 1 galibiyet elde ederken, ligde rakibine 2 maçta da kaybetti. Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında evinde 3-2, ikinci yarıda da deplasmanda 1-0 mağlup olduğu ezeli rakibini Ziraat Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de 2-1'lik skorla yendi.

Derbi öncesi siyah-beyazlılarda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.