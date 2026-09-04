Gaziantep Binicilik Kulübü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak düzenlenen Zafer Kupası'nda, Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları öğrencileri elde ettikleri derecelerle şampiyonaya damga vurdu. Zorlu parkurlarda sergiledikleri cesaret ve performansla göz dolduran GKV'li biniciler, toplamda 1 kupa ve 6 madalya ile organizasyonu tamamladı.

Şampiyonada GKV Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Duru Uğur sırık parkuru kategorisinde birincilik kupasını kaldırarak büyük bir başarıya imza attı. GKV Özel Lisesi 11. sınıf öğrencisi Selin Uğur, sırık parkurunda 2'ncilik, 40 cm engel parkurunda 4'üncülük ve 60 cm engel parkurunda 2'ncilik madalyası kazanırken, GKV Özel Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ares Karan Uygur ise sırık parkurunda 4'üncülük, 40 cm engel parkurunda ise 3'üncülük madalyasının sahibi oldu.

Ödüller protokolden alındı

Dereceye giren öğrencilere zafer kupası ve madalyaları Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Prof. Dr. Mete Gürol Uğur ve Gaziantep Binicilik Kulübü Başkanı Bülent Akıllı tarafından takdim edildi.

'Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz'

Elde edilen ulusal çaptaki başarının ardından bir tebrik mesajı yayımlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra spor ve sanat alanındaki yeteneklerini desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Gürsel, açıklamasında, '30 Ağustos Zafer Bayramı gibi anlamlı ve tarihi bir günde, öğrencilerimizin Gaziantep Binicilik Kulübü'nün düzenlediği bu prestijli kupadan zaferle dönmesi bizleri gururlandırdı. Binicilik gibi disiplin, odaklanma ve cesaret gerektiren bir sporda sergiledikleri bu üstün performans, GKV ailesi olarak yetiştirmek istediğimiz özgüvenli ve çok yönlü birey vizyonunun en güzel örneğidir. Dereceye girerek bizleri gururlandıran öğrencilerimiz Duru Uğur, Selin Uğur ve Ares Karan Uygur'u, onlara destek olan kıymetli ailelerini ve emeği geçen antrenörlerini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum' dedi.