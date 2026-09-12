AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesirli besicileri ve üreticileri sevindiren müjdeyi açıkladı. 2025 yılı 2. Dönem Büyükbaş Hayvancılık destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyuran Aydemir, toplamda 189 milyon 532 bin 840 TL'lik dev kaynağın Balıkesir ekonomisine ve tarımına can suyu olacağını belirtti.

Üreticinin hesabına dev kaynak aktarılıyor

Balıkesir'de tarım ve hayvancılığı her alanda desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, açıklanan destek paketinin detaylarını paylaştı. Üreticilerin alın terinin karşılığını zamanında almasının önemine değinen Aydemir, ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara aktarıldığını belirtti

Açıklanan verilere göre Balıkesir genelinde;

Büyükbaş Hayvancılık Desteklemesi (Buzağı için): 188 milyon 115 Bin 760 TL., Büyükbaş Hayvancılık Desteklemesi (Malak için): 1 milyon 417 bin 080 TL, Toplam Destek Tutarı: 189 milyon 532 bin 840 TL destek verildi.

'Üreticimizin hesabına bereket, Balıkesir'e can suyu'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Mehmet Aydemir, 'Türkiye'yi doyuran kent Balıkesir'imizin emektar üreticilerinin ve çiftçilerinin her daim yanındayız. Alın teriyle toprağı işleyen, hayvancılığımıza güç katan hemşehrilerimizin desteklenmesi için canla başla çalışıyoruz. Toplamda 189 milyon TL'yi aşan bu dev ödeme, üreticimizin yüzünü güldürecek. Bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun' ifadelerini kullandı.

Başkan Aydemir'den emeği geçenlere teşekkür

Balıkesir hayvancılığına sağlanan bu büyük destek dolayısıyla emeği geçen ve katkı sunan isimlere tek tek teşekkür eden Mehmet Aydemir, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: 'Üreticimize ve çiftçimize her zaman en büyük desteği veren, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Balıkesir'imizin her talebinde yanımızda olan Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya, Kentimizin yatırımlarını yakından takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Balıkesir Milletvekilimiz Belgin Uygur'a ve tüm mesai arkadaşlarına şahsım ve Balıkesirli üreticilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Durmak yok, üreticimizi desteklemeye ve Balıkesir için çalışmaya devam edeceğiz.'