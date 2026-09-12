Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Veysi Duyan, göreve gelmeleri halinde oda üyelerine yönelik işlem ücretlerinde indirim ve bazı hizmetlerde ücretsiz uygulama yapacaklarını bildirdi.

Duyan, yaptığı açıklamada, esnaf, tüccar ve şirket sahiplerinin oda işlem ücretleri konusunda yaşadığı sorunlara değindi.

Oda hizmetlerinin üyeler üzerinde mali yük oluşturmaması gerektiğini belirten Duyan, 'Mardinli tüccar ve sanayici zaten yüksek girdi maliyetleri ve daralan pazar şartlarıyla amansız bir mücadele veriyor. Hal böyleyken, üyelerin hak ve hukukunu korumakla mükellef olan ticaret odasının, en basit idari işlemlerde dahi fahiş ücretler talep etmesi asla kabul edilemez. Bir evrak onaylatmak, adres değiştirmek ya da şirket kurmak üyemizin belini bükmemeli. Odayı, üyenin sırtında bir mali yük olmaktan çıkaracağız. Biz göreve lüks harcamalar yapmak için değil, tüccarımızın cebindeki her kuruşun hakkını korumak için geliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Duyan, göreve gelmeleri halinde uygulanmasını planladıkları tarife değişikliklerini de açıkladı.

Buna göre faaliyet belgesinin ücretsiz hale getirileceğini belirten Duyan, belgenin dijital ortamdan ücretsiz temin edilebileceğini kaydetti.

Adres değişikliği işlemlerinde yüzde 50, unvan değişikliği işlemlerinde de yüzde 50 indirim yapılacağını aktaran Duyan, yeni şirket kuruluşlarında ise yüzde 30 indirim uygulanacağını bildirdi.

Duyan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Gereksiz harcamaları sıfırlayarak elde edeceğimiz bütçe tasarrufunu doğrudan üyemize geri veriyoruz. Ticaret odası kâr amacı güden bir ticarethane değil, üretimi teşvik eden bir dayanışma kalesidir. Fahiş tarifeler bitecek, adil ve üye odaklı hizmet dönemi başlayacak'