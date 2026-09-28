A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı İtalya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Francesco Pio Esposito, yerden uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Kaleci Altay uzanarak topu kornere çeldi.
9. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Ruggeri, topu yerden ceza sahasına ortaladı. Ön direkte savunmanın dokunamadığı top penaltı noktası yakınındaki Bastoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 0-1
22. dakikada orta sahada üst üste paslaşmaların ardından Raspadori, ceza yayının üzerinden pasını sağ taraftaki Kayode'ye aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Altay uzanarak topu çıkardı. Pozisyonun devamında Frattesi, arka direğe açılan topu boş ağlara yolladı. 0-2
25. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Barış Alper, pasını sola aktardı. Geriden gelen Can Uzun vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.
27. dakikada orta sahanın solunda topu alan Raspadori, sağ çapraza pasını yolladı. Ceza sahasında topu kontrol eden Francesco Pio Esposito, pasını sağ taraftaki Kayode'ye verdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kayode, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşeden filelere gönderdi. 0-3
32. dakikada Ruggeri sol kanattan topu yerden ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Sebastiano Esposito'nun kayarak yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
Stat: Yüzüncü Yıl Atatürk
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Samet Akaydin, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
İtalya: Gianluigi Donnarumma, Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Matteo Ruggeri, Davide Frattesi, Sandro Tonali, Nicolo Fagioli, Giacomo Raspadori, Sebastiano Esposito, Francesco Pio Esposito
Yedekler: Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario, Alessandro Romano, Riccardo Calafiori, Moise Kean, Gianluca Scamacca, Rolando Mandragora, Issa Doumbia, Nicolo Cambiaghi, Antonio Vergara, Daniele Ghilardi, Giovanni Di Lorenzo
Teknik Direktör: Roberto Mancini
Goller: Alessandro Bastoni (dk. 9), Davide Frattesi (dk. 22), Michael Kayode (dk. 27) (İtalya)
Sarı kart: Can Uzun (Türkiye)