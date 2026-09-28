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32. dakikada Ruggeri sol kanattan topu yerden ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Sebastiano Esposito'nun kayarak yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

27. dakikada orta sahanın solunda topu alan Raspadori, sağ çapraza pasını yolladı. Ceza sahasında topu kontrol eden Francesco Pio Esposito, pasını sağ taraftaki Kayode'ye verdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kayode, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşeden filelere gönderdi. 0-3

25. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Barış Alper, pasını sola aktardı. Geriden gelen Can Uzun vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

22. dakikada orta sahada üst üste paslaşmaların ardından Raspadori, ceza yayının üzerinden pasını sağ taraftaki Kayode'ye aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Altay uzanarak topu çıkardı. Pozisyonun devamında Frattesi, arka direğe açılan topu boş ağlara yolladı. 0-2

9. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Ruggeri, topu yerden ceza sahasına ortaladı. Ön direkte savunmanın dokunamadığı top penaltı noktası yakınındaki Bastoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 0-1

8. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Francesco Pio Esposito, yerden uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Kaleci Altay uzanarak topu kornere çeldi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı İtalya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

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