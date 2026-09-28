Bakanlık düğmeye bastı! Sahte yorum ve beğeni satanlar yandı!

Bunlar da ilginizi çekebilir

SPK açıkladı: Fon soruşturmasında etkin pişmanlığın şartı belli oldu

A Milli Takım, 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de ise İtalya ile deplasmanda oynayacak.

A Ligi'nin ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya da 1-0 kaybeden milliler, 2. karşılaşmasından galibiyet alamadı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar, ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı müsabakadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa'dan sonra İtalya'ya da mağlup oldu ve 2'de 0 yaptı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.