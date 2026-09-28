A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da karşı karşıya geldiği İtalya'ya 4-1'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Abdülkerim'in uzun pasında topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası içi sağ çaprazından pasını içeri aktardı. Kaleci Donnarumma'yı geçen topa arka direkte Barış Alper vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3
50. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topu alan Tonali'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. Pozisyonun devamında penaltı noktası üzerinde bulunan Francesco Pio Esposito kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı. 1-4
72. dakikada Cambiaghi'nin ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Altay iki hamlede topu kontrol etti.
80. dakikada Arda Güler üst üste çalımlarla ceza sahasına girdi ve pasını Demir Ege'ye aktardı. Demir Ege'nin pasında kale önünde bulunan Kerem müsait pozisyonda vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.
Stat: Yüzüncü Yıl Atatürk
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral (Abdülkerim Bardakcı dk. 46), Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan (Demir Ege Tıknaz dk. 76), Orkun Kökçü (İsmail Yüksek dk. 46), Oğuz Aydın, Arda Güler, Can Uzun (Kerem Aktürkoğlu dk. 46), Barış Alper Yılmaz (Deniz Gül dk. 80)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
İtalya: Gianluigi Donnarumma, Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Matteo Ruggeri, Davide Frattesi (Giovanni Di Lorenzo dk. 82), Sandro Tonali, Nicolo Fagioli (Alessandro Romano dk. 76), Giacomo Raspadori (Nicolo Cambiaghi dk. 46), Sebastiano Esposito (Issa Doumbia dk. 63), Francesco Pio Esposito (Gianluca Scamacca dk. 75)
Yedekler: Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario, Riccardo Calafiori, Moise Kean, Rolando Mandragora, Antonio Vergara, Daniele Ghilardi
Teknik Direktör: Roberto Mancini
Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 47) (Türkiye), Alessandro Bastoni (dk. 9), Davide Frattesi (dk. 22), Michael Kayode (dk. 27), Francesco Pio Esposito (dk. 50) (İtalya)
Sarı kartlar: Can Uzun, Barış Alper Yılmaz, Ozan Kabak (Türkiye)