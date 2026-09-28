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80. dakikada Arda Güler üst üste çalımlarla ceza sahasına girdi ve pasını Demir Ege'ye aktardı. Demir Ege'nin pasında kale önünde bulunan Kerem müsait pozisyonda vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

72. dakikada Cambiaghi'nin ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Altay iki hamlede topu kontrol etti.

50. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topu alan Tonali'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. Pozisyonun devamında penaltı noktası üzerinde bulunan Francesco Pio Esposito kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı. 1-4

47. dakikada Abdülkerim'in uzun pasında topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası içi sağ çaprazından pasını içeri aktardı. Kaleci Donnarumma'yı geçen topa arka direkte Barış Alper vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da karşı karşıya geldiği İtalya'ya 4-1'lik skorla mağlup oldu.

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