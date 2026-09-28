A Milli Futbol Takımı'nın, Bursa'da İtalya'ya farklı mağlup olduğu maçta stadyumdaki taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya yaptıkları tezahüratlarla tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile karşılaştı. Milliler, karşılaşmadan istediği sonucu almadı ve İtalya'ya 4-1'lık skorla mağlup oldu. Müsabaka boyunca taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya tepki gösterirken, alınan kötü sonuçtan dolayı istifaya davet etti.