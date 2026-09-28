A Milli Futbol Takımı'nın, Bursa'da İtalya'ya farklı mağlup olduğu maçta stadyumdaki taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya yaptıkları tezahüratlarla tepki gösterdi.

TFF Başkanı'ndan Başkan Erkan Aydın'a ziyaret
TFF Başkanı'ndan Başkan Erkan Aydın'a ziyaret
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile karşılaştı. Milliler, karşılaşmadan istediği sonucu almadı ve İtalya'ya 4-1'lık skorla mağlup oldu. Müsabaka boyunca taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya tepki gösterirken, alınan kötü sonuçtan dolayı istifaya davet etti.