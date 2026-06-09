Hakan Safi’den Seçim Sonrası İlk Açıklama: "Fenerbahçe Camiası Eskiyle Yaşamayı Seviyor"
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Arizona Athletic Grounds'taki Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde taraftarlara ve basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı ve 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı.
Antrenmanda tedavisi devam eden Kenan Yıldız, takımdan ayrı çalıştı.
A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını devam edecek.