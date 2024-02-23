100 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 44
100 bin TL'nin net getirisi: 3.665 TL
Vade sonu net bakiye: 103.665 TL

Alternatif Bank

Faiz oranı: Yüzde 47 
100 bin TL'nin net getirisi: 3.915 TL
Vade sonu net bakiye: 103.915 TL

Anadolubank

Faiz oranı: Yüzde 47
100 bin TL'nin net getirisi: 3.915 TL
Vade sonu net bakiye: 103.915 TL

Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 44
100 bin TL'nin net getirisi: 3.665 TL
Vade sonu net bakiye: 103.665 TL

Enpara

Faiz oranı: Yüzde 36
100 bin TL'nin net getirisi: 2.998 TL
Vade sonu net bakiye: 102.998 TL

Fibabanka

Faiz oranı: Yüzde 46
100 bin TL'nin net getirisi: 3.831 TL
Vade sonu net bakiye: 103.831 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: Yüzde 40
100 bin TL'nin net getirisi: 3.332 TL
Vade sonu net bakiye: 103.332 TL

Halkbank

Faiz oranı: Yüzde 26
100 bin TL'nin net getirisi: 2.165 TL
Vade sonu net bakiye: 102.165 TL

ICBC Türkiye

Faiz oranı: Yüzde 37.50
100 bin TL'nin net getirisi: 3.123 TL
Vade sonu net bakiye: 103.123 TL

ING

Faiz oranı: Yüzde 45
100 bin TL'nin net getirisi: 3.748 TL
Vade sonu net bakiye: 103.748 TL

Kuveyt Türk

Faiz oranı: Yüzde 24.68
100 bin TL'nin net getirisi: 2.056 TL
Vade sonu net bakiye: 102.056 TL

Odea Bank

Faiz oranı: Yüzde 45
100 bin TL'nin net getirisi: 3.748 TL
Vade sonu net bakiye: 103.748 TL

QNB Finansbank

Faiz oranı: Yüzde 42
100 bin TL'nin net getirisi: 3.498 TL
Vade sonu net bakiye: 103.498 TL

Şekerbank

Faiz oranı: Yüzde 15.50
100 bin TL'nin net getirisi: 1.291 TL
Vade sonu net bakiye: 101.291 TL

Faiz oranı: Yüzde 45
100 bin TL'nin net getirisi: 3.748 TL
Vade sonu net bakiye: 103.748 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz oranı: Yüzde 37
100 bin TL'nin net getirisi: 3.082 TL
Vade sonu net bakiye: 103.082 TL

Yapı Kredi

Faiz oranı: Yüzde 38
100 bin TL'nin net getirisi: 3.165 TL
Vade sonu net bakiye: 103.165 TL

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Ziraat Bankası

Faiz oranı: Yüzde 33
100 bin TL'nin net getirisi: 2.748 TL
Vade sonu net bakiye: 102.748 TL