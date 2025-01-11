Kuvvetli Yağışlara Dikkat

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Vatandaşların, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu'da Çığ Tehlikesi

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis olaylarının yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar Durumu

Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıklarının 3 ila 7 derece azalması bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, güney yönlerden esecek; ancak Marmara’da zamanla kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette hissedilecek.

Bazı İllerde Hava Durumu ve Sıcaklıklar

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, 10°C İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 10°C (Yağışlar geceye kadar kuvvetli olabilir.)

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 10°C (Yağışlar geceye kadar kuvvetli olabilir.) İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 18°C Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı, 18°C Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, 17°C Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, 14°C Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, -1°C

Parçalı ve az bulutlu, -1°C Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu, 8°C

Tedbirli Olun

Meteoroloji, kuvvetli yağış, çığ riski, buzlanma ve don gibi hava olaylarına karşı vatandaşları uyararak, özellikle trafikte dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, çığ tehlikesine karşı dağlık bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbir alması önem taşıyor.

Türkiye genelinde yaşanacak bu hava olaylarına karşı dikkatli olunması, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yerel yönetimlerin ve vatandaşların hazırlıklı olması tavsiye ediliyor.