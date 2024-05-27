22 Mayıs’ta Mersin Uluslararası Limanı’nda gerçekleştirilen törene Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Mersin Vali Yardımcısı ve Mersin Limanı Mülki İdare Amiri İbrahim Küçük, Kıyı Emniyeti Mersin Müdürü Adnan Bilen, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, kent protokolü ve MIP yöneticileri ile çalışanları katıldı.

Törende yaptığı açılış konuşmasında limana gelen tüm gemilere 7/24 kılavuzluk, römorkaj ve palamar hizmeti verdiklerini belirten Savaş Çakmak, “ 56. kuruluş yıldönümü kutlanan Türk Kılavuz Kaptanlar Derneğinin öncülüğünde bu yıl 15. sini kutladığımız ‘Kılavuz Kaptanlar Haftası ve Meslek Şehitlerini Anma Töreni’nde çok önemli bir görevi ifa eden Kılavuz Kaptanlarımıza minnettarlığımızı ifade etmek, onların çabalarını takdir etmek ve onurlandırmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kılavuz kaptanlarımız, denizcilik sektöründe hayati bir rol oynamaktadır. Liman giriş ve çıkışlarında gemilere rehberlik ederek, güvenli ve düzenli bir şekilde seyretmelerini sağlamaktadırlar. Bu zorlu görevlerini fedakarlıkla ve özveriyle yerine getiren kılavuz kaptanlarımız, küresel tedarik zinciri açısından deniz taşımacılığında istikrar, emniyet ve devamlılığın temel taşlarından biridir. Bugün aynı zamanda, kılavuzluk hizmetlerini ifa ederken hayatını kaybeden meslek şehitlerimizi de anma günüdür. Bu vesileyle, görevleri uğruna hayatlarını kaybeden tüm kılavuz kaptanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Kıyı Emniyeti Mersin Müdürü Adnan Bilen günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Mersin kıyı emniyeti gemi trafik hizmetleri sorumluluk alanında bulunan 8 kılavuzluk teşkilatı, 72 kılavuz kaptan, 30 römorkör ile diğer paydaşların koordinasyonu ile denizde daha güvenli ve etkin hizmet sağladıklarını söyledi.

Adnan Bilen konuşmasına şöyle devam etti; “Bakanlığımız, dünyanın kabul ettiği nitelikte 700 kılavuz kaptan yetkilendirmiş olup 175 kılavuz kaptan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Türk boğazlarında İstanbul, İzmir, Zonguldak, Mersin-2 bölgesine hizmet vermektedir. Türk boğazlarının ve mavi vatana açılan tüm limanlarda gece gündüz demeden her koşulda çalışarak seyir emniyetini sağlayan kılavuz kaptanlarımızdır. Bugün ulaşılan teknolojik seviye sevk ve idare eden, insan etkileşimine ihtiyaç duyulmayan otonom gemilere yönelim gösterse de bu durum kılavuz kaptan ihtiyacı ve önemini azaltmayacaktır. Bakanlığımız son dönemde oluşan kazalardan sonra kılavuz kaptanlarının iş kazalarından kaynaklı oluşabilecek, kazaları önlemek amacıyla 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan kılavuzluk hizmetleri emniyeti ilişkin yönerge ile bu sorunun Asgari seviyeye düşmesi amaçlanmıştır.

Törende bir konuşma yapan Vali Yardımcısı ve Liman Mülki İdare Amiri İbrahim Küçük, kılavuz kaptanlarının denizciliğin çok önemli bir görev alanının sorumluluğunu üstlendiklerini ve yapmış oldukları mesleğin ehemmiyetli bir görev olduğunun altını çizdi. Liman Mülki İdare Amiri İbrahim Küçük hem limandaki faaliyetlerin yürütülmesi hem de güvenlik içerisinde bu görevin ifa edilmesinin bir zorunluluk olduğunu sözlerine ekledi. İbrahim Küçük, Kılavuz Kaptanlar Haftası vesilesiyle hayatını kaybeden meslek şehitlerine rahmet dilerken, tüm kılavuz kaptanlara verimli ve güvenli seyirler temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Kıdemli Kılavuz Kaptanlara plaket takdim edildi. MIP Kılavuz Kaptanı Bülent KISA plaketini MIP Kılavuz Kaptanı Mehmet Ali GÜL’ den alırken Kıyı Emniyet Müdürlüğü Kılavuz Kaptanı Yener Bülbül’e plaketini Kıyı Emniyeti Mersin Müdürü Adnan BİLEN takdim etti. Kıdemli Kılavuz Kaptan Berdan Doğan ise plaketini MIP İç Denetim Grup Müdürü Özge Yılmaz Doğan’ın elinden aldı.

Meslek Şehitlerini Anma vesilesiyle gerçekleştirilen geleneksel denize çelenk bırakma merasimiyle program sona erdi.