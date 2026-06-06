Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, şirkete 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında verilen yetki tamamen kaldırıldı.

Söz konusu kararda, Parolapara’ya 28 Temmuz 2022 tarihinde tanınan elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin, ilgili kanunun 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının b bendi, 19’uncu maddesi ve 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri uyarınca iptal edildiği belirtildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu tebliğle birlikte, fintech sektöründe faaliyet gösteren şirketin lisansı resmen sona ermiş oldu.