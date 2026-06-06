Bakan Kurum, toplantıda yaptığı konuşmada Sıfır Atık Projesi’nin küresel ölçekteki başarısına, COP31 hedeflerine ve uluslararası toplumun atması gereken adımlara dikkat çekti.

Haber ajansı formatında hazırlanan ve Bakan Murat Kurum’un konuşma metninin tamamını eksiksiz içeren açıklama şu şekildedir:

"Sıfır Atık Devasa Bir Projeye Dönüştü"

Sıfır Atık hareketinin Türkiye'de başlayıp dünyaya yayılan başarı hikayesini anlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin COP31 gündemindeki ağırlığına değinerek şunları söyledi:

“Küçük niyetlerle başlayıp bugün devasa bir projeye dönüşen, artık sınırlarımızı aşan, dünyada birçok ülkenin kabul ettiği Sıfır Atık Projesi COP31 gündemimizde de yer alıyor. Burada 3 gün boyunca toplantılar, istişareler yapılacak ve burada yapılacak istişareler sonrasında da Sıfır Atık vizyonuna, hedefine ilişkin COP31’de tüm dünyaya bir proje ortaya koymak istiyoruz.”

Öne Çıkan Başlıklar ve Yol Haritası

Toplantıda öne çıkan diğer kritik başlıklar ve Bakan Kurum'un ilan ettiği küresel hedefler ise şu şekilde sıralandı:

Bonn'da Açıklanacak 10 Eylem Gündemi: Türkiye, COP31 vizyonunu şekillendirecek 10 maddelik eylem gündemine ilişkin stratejik hedeflerini yakın tarihte Bonn'da düzenlenecek toplantılarda tüm dünya kamuoyuyla paylaşacak.

Ulusal Katki Beyanları İçin Yıl Sonu Çağrısı: Küresel ısınmayı sınırlandırma hedeflerine ulaşılabilmesi için Bakan Kurum, tüm katılımcı ülkelere net bir çağrıda bulunarak, bu yıl sonuna kadar Ulusal Katkı Beyanlarının (NDC) eksiksiz bir şekilde sunulmasını istediklerini vurguladı.

İstanbul'da 3 gün boyunca sürecek olan forum ve bakanlar düzeyindeki istişareler, küresel sıfır atık politikalarına yön verecek bir deklarasyon hazırlığıyla devam ediyor.