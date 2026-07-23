SGK'nın açıklamasına göre, 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(c) maddesi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların zam farkları banka hesapları ile PTT şubeleri aracılığıyla ödenecek.

Ödeme takvimi nasıl uygulanacak?

Temmuz dönemi zam farkları, aylık ödeme şekline göre farklılık gösterecek.

Her ay maaş alan emeklilere 1 aylık maaş farkı ödenecek.

Üç ayda bir maaş alan hak sahipleri için ise ödeme planı şu şekilde belirlendi:

Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde maaş alanlara 1 aylık fark ,

döneminde maaş alanlara , Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde maaş alanlara 2 aylık fark ,

döneminde maaş alanlara , Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde maaş alanlara ise 3 aylık maaş farkı yatırılacak.

Yaklaşık 2,5 milyon kişiye ödeme yapılacak

SGK verilerine göre zam farkı ödemesinden 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibi yararlanacak. Bu kapsamda vatandaşların hesaplarına aktarılacak toplam tutar 14,5 milyar lira olarak açıklandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri sürüyor

Öte yandan SGK, SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin zamlı maaşlarının ise kendi ödeme takvimleri doğrultusunda yatırılmaya devam ettiğini hatırlattı.

Temmuz ayı maaş artışlarıyla birlikte hem Emekli Sandığı hem de SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin zamlı ödemeleri kademeli olarak hesaplara aktarılıyor.