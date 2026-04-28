İtalyan basınında yer alan haberlere göre Osimhen’in 2023 yılında yaptığı bir leasing anlaşması kapsamında bir Mercedes Classe G araç kiraladığı ve bu süreçte sözleşme şartlarını yerine getirmediği öne sürüldü.

Haberde, yıldız futbolcunun belirlenen taksitleri ödemediği ve leasing süresi sonunda aracı iade etmediği iddia edildi. Söz konusu anlaşmanın üç yıllık olduğu belirtilirken, sürenin sonunda aracın teslim edilmemesi nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığı ifade edildi.

İddialara göre Mercedes’in avukatları tarafından yapılan başvuruda, Osimhen hakkında “haksız zilyetlik (appropriazione indebita)” suçlamasıyla şikayette bulunuldu.

Öte yandan dosyada futbolcuya yöneltilen toplam borcun yaklaşık 90 bin euro olduğu ve bu tutarın ödenmesinin talep edildiği aktarıldı.

Söz konusu iddialarla ilgili Osimhen cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.