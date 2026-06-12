Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, Vatan Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Vatan dahil 9 kişi tutuklanırken, kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ünlü isim ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9 Kişi Cezaevine Gönderildi

Soruşturma kapsamında derinleştirilen incelemelerin ardından adliyeye sevk edilen ve "uyuşturucu ticareti veya sağlama" gibi suçlamalarla hakim karşısına çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan isimlerin tam listesi:

Hasan Vatan (Vatan Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı)

Tolga Çam

Murat Saygı

Enis Ahmet Onat

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Reyhan Küçükyeğen

Mehmet Yıldız

Ramos Correıra

Eren Yorulmaz

Ünlülere Adli Kontrol Şartı

Operasyonun magazin ve sanat dünyasını sarsan ayağında ise birçok tanınan isim hakim karşısına çıktı. Mahkeme, suçlamaların niteliği ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak popüler isimlerin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Adli Kontrol Alarak Serbest Bırakılan İsimler: Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci.

Tutuklanan İş İnsanı Hasan Vatan Kimdir?

Soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Hasan Vatan, Türkiye’de teknoloji perakendeciliğinin öncü aktörleri arasında yer alıyor.

Doğumu ve Eğitimi: 1959 yılında doğan Hasan Vatan, Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) tamamladı.

Kariyeri: İş hayatına ilk olarak aile şirketinde adım atan Vatan, 1983 yılında Türkiye'nin ilk bilgisayar mağazalarından biri olan Vatan Bilgisayar 'ı kurdu.

Sektördeki Yeri: Yaklaşık 40 yılı aşkın süredir şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Hasan Vatan, markayı Türkiye’nin en büyük yerli teknoloji perakende zincirlerinden biri haline getirmesiyle tanınıyor.

Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli sürecin titizlikle devam ettiği öğrenildi. Cezaevine gönderilen 9 şüphelinin ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma ve hazırlanacak iddianame, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.