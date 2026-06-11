Soruşturmayı yürüten mahkeme, rutin tutukluluk incelemesi kapsamında Timur'un durumunu yeniden masaya yatırdı. Yapılan hukuki değerlendirmelerin ardından mahkeme heyeti, Erden Timur'un tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına hükmetti. Salıverilme kararıyla birlikte Timur hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, belirlenen periyotlarda karakola giderek imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması kararlaştırıldı. Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından, olayla ilgili adli sürecin ve soruşturmanın titizlikle yürütülmeye devam edeceği bildirildi.