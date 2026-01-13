Ağır ticari araç dünyasında dijitalleşmeyi yalnızca teknik bir gelişme olarak değil, sürüş deneyimini dönüştüren bütünsel bir yaklaşım olarak ele alan Mercedes-Benz Türk, “Hey Mercedes” sesli komut sistemini yeni reklam filmiyle duyuruyor.

Reklam filmi, “Hey Mercedes” sesli komut özelliğinin sunduğu kullanım kolaylığını, şoförlerin gerçek hayat alışkanlıklarından ilham alan sahnelerle ele alıyor. Filmde, sesli komut sisteminin kısa sürede bir alışkanlığa dönüşmesi ve sürücülerin bu deneyimi farkında olmadan günlük hayatlarına da taşımaya başlaması esprili bir dille aktarılıyor. Böylece teknolojinin yalnızca araç içinde değil, sürücünün hayatının tamamında yarattığı etki güçlü bir hikaye üzerinden vurgulanıyor.

Yeni Multimedya Kokpit; yüksek çözünürlüklü dijital ekran yapısı, geliştirilmiş ergonomisi ve gelişmiş bağlantı çözümleriyle sürüş konforunu destekliyor. “Hey Mercedes” sesli komut sistemi sayesinde sürücüler, dikkatlerini yoldan ayırmadan medya, telefon, klima, aydınlatma ve sürüş bilgileri gibi pek çok özelliği sesli komutlarla yönetebiliyor. Bu sayede sürüş güvenliği desteklenirken, uzun yolculuklar daha konforlu ve verimli hale geliyor.

Yaratıcı fikrini sade ama etkili bir mizah üzerine kuran reklam filmi, teknolojinin doğru kurgulandığında sürücünün hayatına kolayca entegre olabileceğini gösteriyor. Mercedes-Benz Türk, bu filmle birlikte ağır ticari araç dünyasında dijitalleşmenin yalnızca bir donanım unsuru olmadığını aynı zamanda sürücü deneyimini merkezine alan bir değer önerisi olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Reklam filmi, Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs YouTube kanalı başta olmak üzere dijital mecralarda izlenebiliyor.