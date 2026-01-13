Özellikle büyük bankaların açıklayacağı finansal sonuçlar, hem ekonomik gidişata hem de finansal koşullara dair önemli sinyaller sunması açısından yakından takip ediliyor.

Banka Bilançoları Piyasalara Yön Verebilir

Güçlü kârlılık ve gelir artışı, finans sektörü hisselerinde pozitif bir hava oluşturabilir. Ancak şirketlerin ileriye dönük temkinli mesajlar vermesi, risk iştahını sınırlayabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca açıklanan kâr ve gelir rakamlarına değil, 2026 ve sonrası için yapılan beklenti ve yönlendirmelere de odaklanacak.

S&P 500 İçin Kâr Beklentileri Güçleniyor

S&P 500 endeksi için 2025’in son çeyreği öncesinde belirgin bir iyimserlik dikkat çekiyor. Bu iyimserliğin büyük ölçüde bilgi teknolojileri sektörü kaynaklı olduğu görülürken, endeks genelinde kâr beklentilerinde yukarı yönlü revizyonlar yapıldı.

FactSet verilerine göre:

2025 4. çeyrekte yıllık bazda %8,3 kâr artışı bekleniyor

Bu oran, Eylül sonundaki %7,2’lik tahminin üzerinde

Böylece şirket kârlarında üst üste 10. çeyrek büyüme yaşanmış olacak

Analistlerin genellikle yılın son çeyreğinde tahminlerini aşağı çektiği bilinirken, bu kez yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekiyor.

Gelirlerde de Güçlü Görünüm

Gelir tarafında da tablo olumlu:

2025 4. çeyrek için %7,7 yıllık gelir artışı öngörülüyor

Bu oran, Eylül ayındaki %6,5 beklentinin üzerinde

Son üç yılın en güçlü ikinci gelir büyümesi olacak

On sektörün tamamına yakını için gelir artışı beklenirken, yalnızca enerji sektöründe gelirlerin düşeceği tahmin ediliyor.

2026 İçin Büyüme Beklentileri Yüksek

Analistlerin 2026 yılına ilişkin projeksiyonları da iyimser:

2026 ilk çeyrek: %12,6 kâr artışı

2026 ikinci çeyrek: %14,6 kâr artışı

2026 yıl geneli: %14,9 büyüme beklentisi

Değerlemeler Tarihsel Ortalamaların Üzerinde

Öte yandan, ileri 12 aylık F/K çarpanı 22,2 seviyesinde bulunuyor. Bu seviye:

Son 5 yıl ortalaması (20,0)

Son 10 yıl ortalaması (18,7)

üzerinde seyrediyor. Bu durum, piyasalardaki iyimserliğin fiyatlara büyük ölçüde yansıdığını gösteriyor.

Gözler Bugün Açıklanacak TÜFE Verisinde

Makroekonomik cephede ise Aralık ayı ABD TÜFE (enflasyon) verisi, gün içindeki risk iştahının şekillenmesinde kritik rol oynayacak. Enflasyon verisinin beklentilerden sapması, faiz beklentileri ve hisse senedi piyasalarında volatiliteyi artırabilir.