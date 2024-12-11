Bu kapsamda Dünya Şoförler Günü’nü otobüs kaptanları, kamyon ve çekici şoförleriyle bir araya gelerek kutlayan Mercedes-Benz Türk, uzun saatler boyunca direksiyon başında mesai harcayan şoförleri eğitimlerle destekledi ve birlikte eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdi. “Yolların Gerçek Kahramanlarına Saygıyla” mottosu ile otobüs kaptanları ile Büyük İstanbul Otogarı’nda, BiMola Reşadiye tesisinde ise kamyon şoförleri ile Sağlık Bakım Tırı etkinliğinde bir araya gelen Mercedes-Benz Türk, sektörün emektarları ile Dünya Şoförler Günü’nü kutladı. Gerçekleştirdiği özel program ve eğitimlerle kamu, filo ve bireysel otobüs müşterilerinin her zaman yanında olan Mercedes Benz Türk, Dünya Şoförler Günü etkinlikleri kapsamında geçen yıl başlattığı Otobüs Sürücü Bilgilendirme Eğitimleri’ne 2024 yılında da devam etti. Sağlık Bakım Tırı’nın bu seneki 11’inci etkinliği olan buluşmada, gün boyunca şoförlere doktor, fizyoterapist, psikolog ve berberler hizmet verirken; çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

Ağır ticari araç endüstrisinin öncü markası Mercedes-Benz Türk, geliştirdiği yeni nesil teknolojili araçlarıyla yolcu ve yük taşımacılığında öne çıkmaya devam ediyor. Yeni nesil araçlarıyla bir yandan işletmelere destek olan Mercedes-Benz Türk, diğer taraftan da uzun saatlerini direksiyon başında geçiren şoförlerin hayatını kolaylaştırıyor. Her yıl 30 Kasım’da Dünya Şoförler Günü’nü, otobüs kaptanları, kamyon ve çekici şoförleriyle birlikte kutlayan şirket, gerçekleştirdiği ekonomik ve güvenli sürüş eğitimleriyle de şoförlere katkı sağlıyor.

Mercedes-Benz Travego Büyük İstanbul Otogarında!

Gerçekleştirdiği geleneksel Dünya Şoförler Günü etkinliği kapsamında her sene yolcular ve kaptanların en büyük kesişim merkezlerinden biri olan Büyük İstanbul Otogarı’nda buluşan Mercedes-Benz Türk, gün boyu hazırladığı aktiviteler ve sürpriz ödüllü oyunlar ile kaptanların keyifli bir gün geçirmesini sağladı. Kaptanlara Otobüs Sürücü Bilgilendirme Eğitimleri de veren Mercedes-Benz Türk, daha yakından incelemek isteyenler için gün boyu Mercedes-Benz Travego otobüsünü etkinlik alanında sergiledi.

Sağlık Bakım Tırı’nın bu yıl 11’inci etkinliği oldu!

Kamyon ve çekici şoförleri için düzenlenen Mercedes-Benz Türk buluşması ise BiMola Reşadiye’de gerçekleştirildi. Sağlık Bakım Tırı’nın bu seneki 11’inci etkinliği olan buluşmada, gün boyunca şoförlere doktor, fizyoterapist, psikolog ve berberler hizmet verirken; çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Aynı zamanda doktorların gerekli gördüğü 50 kişiye de sağlık paketi hediyesi verildi. Her lokasyonda 1 gün kalan Sağlık Bakım Tırında kontrolleri yapılan hastalar; doktor, fizyoterapist ve psikologlar tarafından 3’er seans daha takip edilecek. Etkinlikler kapsamında sosyal medya üzerinden şoförlere bir yarışma da hazırlandı. Bu kapsamda hazırlanan postun altına en güzel yorumu yapan 1 kişiye A Milli Futbol Takımı imzalı bir Euro 2024 topu hediye edildi.