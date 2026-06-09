Ticaret Bakanlığı, piyasalarda adil ve şeffaf ticaret düzeninin sağlanması ile tüketicilerin ekonomik haklarının korunmasına yönelik denetim ağını sıkılaştırıyor. Son olarak İstanbul’un gözde turizm ve eğlence merkezlerinden Beyoğlu’nda gerçekleştirilen bir denetim, mevzuata aykırı hareket eden bir işletmeye kesilen tarihi cezayla sonuçlandı.

Bakanlık müfettişlerinin yaptığı incelemelerde, söz konusu işletmenin adisyonlara gizli ücretler yansıttığı ve fiyat şeffaflığı kurallarını ihlal ettiği suçüstü tespit edildi.

Adisyon Başına Ceza Yağdı: 69 İşlemde "Servis Ücreti" Oyunu

Yapılan detaylı denetimlerde, işletmenin 6 Haziran tarihinde düzenlediği 69 farklı adisyonda müşterilerden mevzuata aykırı şekilde "servis ücreti" adı altında ilave bedeller tahsil ettiği belirlendi. Bu haksız uygulamayı affetmeyen Ticaret Bakanlığı, sadece servis ücreti usulsüzlüğü nedeniyle işletmeye 274 bin 137 lira idari para cezası kesti.

Menüde Olmayan 72 Ürün İçin Ayrı Ceza

Restorandaki usulsüzlükler adisyon oyunlarıyla da sınırlı kalmadı. İşletmenin kapı girişinde yer alan menüsünü inceleyen ekipler, içeride satışa sunulan 72 farklı ürünün fiyat bilgisinin menüde yer almadığını saptadı. Tüketicinin fiyatı görme hakkını gasp eden bu eksiklik nedeniyle de işletmeye 286 bin 56 lira ek idari yaptırım uygulandı.

Haksız Fiyat Artışı da Mercek Altında

Denetim mekanizması, restorandaki ani fiyat dalgalanmalarını da yakaladı. Soruşturma kapsamında 6 farklı üründe gerekçesiz ve haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, bu ürünlerle ilgili inceleme başlatarak dosyayı Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu’na sevk etti. Kurulun incelemesinin ardından işletmeye bu kalemden de yüklü bir ceza gelebileceği belirtiliyor.

Bakanlıktan Net Mesaj: "Denetimler Tavizsiz Sürecek"

Ticaret Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, fiyat şeffaflığının ve piyasadaki adil rekabet ortamının korunmasının kırmızı çizgi olduğu vurgulandı. Açıklamada, tüketicileri mağdur eden, gizli maliyetlerle hesap şişiren ve mevzuata aykırı hareket eden tüm işletmelere karşı saha denetimlerinin kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde devam edeceği ifade edildi.