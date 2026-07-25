Sektörde 1887 yılından bu yana faaliyet gösteren Varta, ev tipi pillerin yanı sıra kablosuz kulaklıklar, taşınabilir elektronik cihazlar ve otomotiv aküleri için geliştirdiği batarya çözümleriyle tanınıyor. Türkiye pazarında da uzun yıllardır ürünleriyle yer alan şirket, son dönemde artan mali baskılar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Şirketin mali sıkıntılarının temel nedenleri arasında, üretim maliyetlerindeki yükseliş, Asyalı üreticilerle sertleşen rekabet ve en büyük müşterilerinden biri olan Apple ile iş ilişkisinin sona ermesi gösteriliyor. Varta, uzun süre AirPods modellerinde kullanılan CoinPower şarj edilebilir düğme pillerini tedarik etmişti. Apple'ın tedarik zincirini farklı üreticilere yönlendirmesi, şirket gelirlerinde önemli bir düşüşe neden oldu.

Finansal krizi aşmak amacıyla yeni yatırım arayışına giren Varta'nın, hissedarlarıarasında bulunan Porsche ile Avusturyalı yatırımcı Michael Tojner'den beklediği finansman desteğini alamadığı belirtiliyor. Yeni kaynak sağlanamaması ise iflas başvurularını kaçınılmaz hale getirdi.

Öte yandan şirketin geleceğine ilişkin farklı senaryolar gündemde. Alman basınındayer alan bilgilere göre, önemli alacaklılardan Deutsche Bank'ın Varta'nın kârlı ev tipi pil üretim faaliyetlerine ilgi gösterdiği, yatırımcı Michael Tojner'in ise mikro pil birimini devralmayı değerlendirdiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, iflas sürecinin şirketin tamamen faaliyetlerini durduracağı anlamına gelmediğini, yeniden yapılandırma veya yeni yatırımcılarla faaliyetlerin belirli bölümlerinin devam edebileceğini değerlendiriyor.