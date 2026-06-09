Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından İŞKUR’un işe yerleştirme rakamlarını paylaştı. İnsanı ve emeği merkeze alan, nitelikli iş gücünü üretimle buluşturan uygulamalarını sürdürdüklerini belirten Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ocak-mayıs döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 894 bin 137 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımları atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz."