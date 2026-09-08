Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası iki kulübün yanı sıra Aziz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu ve Dusan Vlahovic'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden (TFF) açıklanan Hukuk Müşavirliği'nce 08.09.2026 tarihinde PFDK yapılan sevkler şöyle:

Başakşehir Kulübü futbolcusu Umut Dilan Bozok'un 04.09.2026 tarihinde oynanan Başakşehir -Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 05.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Başakşehir Kulübü teknik sorumlusu Nuri Şahin'in aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 04.09.2026 tarihinde oynanan Başakşehir - Galatasaray Trendyol Süper Lig Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü idarecisi Metin Öztürk'ün müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü masörü Batuhan Erkan'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü masörü Ozan Abaylı'nın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü masörü Serdal Yılmaz'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü görevlisi Mestan Hüseyin Çilekçi'nin aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Erzurumspor FK Kulübü Antrenörü Ziya Akçeken'in 05.09.2026 Tarihinde Oynanan Erzurumspor Fk-Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 05.09.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 05.09.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü futbolcusu Dusan Vlahovıc'in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kasımpaşa Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarıncaPFDK'ya sevkine,

Kasımpaşa Kulübü antrenörü İlker Püren'in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kocaelispor Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor-Samsunspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan Trabzonspor - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig müsabakası öncesi Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın müsabaka öncesinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımdaki açıklamalarda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gençlerbirliği Kulübü teknik sorumlusu Metin Diyadin'in 06.09.2026 tarihinde oynanan Trabzonspor - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü'nün 07.09.2026 tarihinde oynanan Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Göztepe Kulübü futbolcusu Ogün Bayrak'ın aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.