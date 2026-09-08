İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Haziran ayında CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam eden Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası yeniden gündeme geldi.

Nefes'te Fatih Ergin imzasıyla yayımlanan kulis haberinde, Tugay'ın AK Parti üyelik formunu doldurduğu ve 9 Eylül'de partiye katılmasının beklendiği öne sürüldü.

9 Eylül resepsiyonundaki ayrıntı dikkat çekti

İddiaya göre Tugay'ın bu akşam Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenecek 9 Eylül resepsiyonunun alkolsüz yapılması yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

Resepsiyona İzmir'deki AK Parti ilçe başkanlarının tamamının davet edildiği iddiası da siyasi kulislerde dikkat çekti.

İddialara göre Tugay'ın, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül'de AK Parti'ye geçerek siyasi mesaj vermeyi planladığı ileri sürülüyor.

Ağustos ayında da 9 Eylül işaret edilmişti

Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları bugün ortaya çıkmış değil. Ağustos ayında da benzer kulisler gündeme gelmiş, ilk olarak AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos tarihi işaret edilmişti. Ancak 14 Ağustos'ta Tugay'ın AK Parti'ye katılması gerçekleşmedi.

Bunun ardından bazı İzmir kulislerinde yeni tarih olarak 9 Eylül gösterildi. Ağustos ayında yayımlanan bazı değerlendirmelerde, Tugay ile AK Parti kanadı arasında temasların sürdüğü ve tarafların "doğru zamanı" beklediği iddia edilmişti.

Tugay daha önce ne demişti?

Cemil Tugay'ın bugün gündeme gelen iddialar açısından geçmiş açıklamaları da dikkat çekiyor.

Tugay, CHP'de "mutlak butlan" sürecinin yaşandığı dönemde, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada CHP'nin kendileri için çatı olduğunu belirterek, süreç sonuçlanmadan istifa etmenin anlamlı olmadığını söylemişti.

Ancak 18 Haziran'da CHP'den istifa eden Tugay, kararının gerekçesini "Mutlak Butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir" sözleriyle açıkladı. Tugay, belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu.

İstifasının ardından ise AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları reddeden Tugay, siyasi yol haritasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Medyascope'a yaptığı açıklamada, Özgür Özel dışında başka bir grupla hareket etmeyeceğini ve Özel ile arkadaşlarının kuracağı siyasi oluşumda yer alacağını söyledi. Ayrıca "Butlan gidince CHP'ye döneceğim" ifadelerini kullandı.

Şimdi gözler 9 Eylül'de

Tugay'ın geçmişteki bu açıklamalarına rağmen AK Parti'ye geçeceği iddiasının yeniden gündeme gelmesi, İzmir siyasetinde yeni bir tartışma başlattı.

Özellikle 9 Eylül resepsiyonuna ilişkin ortaya atılan iddialar, AK Parti ilçe başkanlarının davet edildiği öne sürülmesi ve Tugay'ın üyelik formunu doldurduğu iddiası, gözleri bu akşamki programa çevirdi.

Ancak şu aşamada Tugay'ın AK Parti'ye geçtiği yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor. Üyelik formunun doldurulduğu ve geçişin 9 Eylül'de gerçekleşeceği yönündeki bilgiler kulis iddiası niteliğinde.

İzmir'de siyasi gündem, Tugay'ın bu akşamki resepsiyonda vereceği mesajlar ve yarın atacağı öne sürülen siyasi adımla şekillenecek.