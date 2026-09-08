Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak olan Erzurumspor FK, karşılaşmanın hazırlıklarını Erzurumspor Tesisleri'nde sürdürdü.
Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı. Pas drili ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbolcular, taktik çalışmasının ardından yarı alanda oyun oynadı.
Mavi-beyazlı ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. Erzurumspor FK, karşılaşmanın hazırlıklarını perşembe gününe kadar sürdürecek.
Mavi-beyazlılarda maç öncesinde sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor.