İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, KİPTAŞ Beylikdüzü Kırlangıç Evleri anahtar teslim töreninin ardından Yaşam Vadisi’nde gerçekleştirdikleri miting ile vatandaşla buluştu. Kendisi için Yaşam Vadisi’nin önemine değinen Ekrem İmamoğlu, 2019 seçimlerindeki rakibi eski başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a göndermede bulunarak, “Beylikdüzü'nün şu sıcaklığını hiçbir şeye değişmem. Beraber yürüdük, o ceket burada çıktı. O günleri unutanlar son başbakana sorabilirler” şeklinde konuştu. Mitinge CHP İstanbul Milletvekilleri Turan Taşkın Özer ve Engin Altay, Parti Meclis Üyesi Cem Aydın, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş ve çok sayıda partili katıldı.

“Yapacak çok işimiz var”

Beş yılda Beylikdüzü’nde büyük bir değişime ve yeni bir belediyecilik modeline imza attıklarını kaydeden Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mehmet Murat Çalık, “Bundan 10 yıl önce Ekrem Başkanımızla birlikte bir yola çıktık. Komşusunu düşünen, halkçı sosyal belediyeciliğin temellerini attık. 5 sene önce Ekrem başkanımdan aldığımız bayrağı ileriye taşımak için gayret ettik. Beylikdüzü’nü İstanbul’un en güzel ilçesi, Beylikdüzülüleri en mutlu kent sakinleri yapmak için çalıştık, çabaladık. Beylikdüzü bu süreçte çok şey kazandı. Ailelerimiz yaşam vadilerini kazandı, Beylikdüzü İstanbul’a nefes oldu. Anne ve çocuklarımız mahalle kreşlerini kazandı, eğitimde öncü olduk. Gençlerimiz dört bir yanda spor tesisleri kazandı, memleketimize dinç ve zinde nesiller kazandırdık. Beslenme Saati projemizle okullarda her bir çocuğumuzun karnını doyurduk. Yeter mi? Asla yetmez. Yapacak çok işimiz var. Koşar adım ilerliyoruz, milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Sokağa çıkamaz oldular”

İstanbul’un AK Parti adayı Murat Kurum’a yönelik eleştirilerde bulunan Başkan Çalık, “Şimdi sizlerden bu maratona devam etmek için beş yıl daha destek istiyoruz. Beylikdüzü metrosu projesinde olduğu gibi, önümüze çıkarılan engellerde de arkamıza komşularımızı alarak hakkımızı sonuna kadar aradık. Biz bir anlayış devrimi gerçekleştirdik. Komşusuyla karşı karşıya gelen değil, komşusuyla konuşan, birlikte üreten, birlikte yöneten yeni nesil bir belediyecilik başlattık. Hani bazıları ayağının tozuyla İstanbul’a geldiğinde sokağa çıkamaz oldu hatırlıyor musunuz? O günden beri halkın içine karışamıyorlar. Gittikleri her sokakta canını yaktıkları, mağdur ettikleri biri var. Biz kimsenin ahını almadık, kimsenin bedduasını almadık. En büyük gurur budur. Beylikdüzü’ne çok şey kazandırdık. Beylikdüzü, İstanbul’a çok şey kazandırdı. En önemlisi Beylikdüzü, 16 milyon İstanbulluya Ekrem başkanımızı kazandırdı” dedi.

“Tam Yol İleri diyoruz”

Konuşmasının sonunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için destek isteyen Çalık, “Ekrem İmamoğlu bizim göğsümüzü kabarttı. Beylikdüzü’nden çıkan bir başkan, tüm Türkiye’ye yerel yöneticilik dersi verdi. Pandemiyle mücadelede, 6 Şubat depremlerinde, ekonomik krizde, her türlü zorlukta halktan yana, haktan yana bir liderlik gösterdi. Bu memleketin çocuklarına her şey çok güzel olacak dedirtti. Bu ülkenin gençlerine umut oldu. İstanbul’un annelerine sahip çıktı. Ailelerin, hanelerin yardımına koştu. Bütün ilçelere ve İstanbullulara eşit hizmet dönemini başlattı. Oy varsa hizmet var diyenlerden olmadı. Aklın yolu İmamoğlu diyor, milletin gönlü İmamoğlu diyor, Atacağımız oylar çocuklarımız için, emeklilerimiz için. Atacağımız oylar annelerimiz için, gençlerimiz için. Atacağımız oylar Beylikdüzü için, İstanbul için. Bu uzun maratonu birlikte koşmaya devam edeceğiz. Rotamız Cumhuriyet, “Pusulamız Beylikdüzü” olmaya devam edecek. Bu nedenle hep birlikte, “Tam Yol İleri” diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu şehri rantçıların elinden kurtardık”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ardından konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nin kendisi için önemine değinirken, “Tarihi bir yerdeyiz. Beylikdüzü Yaşam Vadisi İstanbul’daki büyük değişimin simgelerinden birisi. 2017'de burayı açtığımız tarih olan 19 Mayıs, zihniyet devriminin başladığı tarihtir. Halka ait olanı halka vermenin en güzel, en somut hali Yaşam Vadisi olmuştur. Burası muazzam bir motivasyon alanıdır. Burayı ve İstanbul’daki daha birçok alanı rantçıların elinden kurtardık. Halkımıza teslim ettik. 14 yeni Yaşam Vadisini de yeni dönem için hazırlıyoruz. Burayı ve İstanbul’un 21 noktasını daha o rantçıların elinden kurtardık. Asıl sahibine yani vatandaşa teslim ettik. Etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“31 Mart’ta tarihe gömeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz İstanbul’a ihanet ettik” sözlerine atıfta bulunan İmamoğlu, “Sizden aldığımız güçle İstanbul’un dört bir yanına bu vadileri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İstanbul’un her yerini yaşam vadileri ve kent ormanlarıyla misli misli büyüttük, büyüteceğiz. Başka bir dönem yaşıyoruz. 2019’da kötü zihniyet devrini kapattık, şimdi 31 Mart’ta tarihe gömeceğiz. Bizim yaptığımızı onlar yapamazdı ki yapmadılar zaten. Onlar israfçı, onlar rantçı, biz ise icraatçıyız, biz halkçıyız. Onlar kendileri bile itiraf ettiler. Onlar ihanetçiyiz demediler mi? Onların ruhunda ihanet bizim ruhumuzda merhamet var. Bu şehrin israfçılara ve rantçılara kaybedecek bir saniyesi bile yok” sözlerini sarf etti.

“Seçimi kazanmak için binbir takla atarlar”

Tekrarlanan 2019 seçimlerini hatırlatan İmamoğlu, AK Parti’ye ve dönemin hükümetine yönelik "Hırsız dediler utanmadan. Daha öteye gittiler çaldılar dediler, sandıklarda terörist var dediler, 700 terörist tespit ettik dediler. Bunları unutmayalım çünkü onlar için bunları söylemek dünyanın en kolay işi. Birine durup dururken hırsız denir mi çaldı denir mi? Seçimden sonra da ‘siyaseten söyledik’ dediler. Seçimi kazanmak için bunlar binbir takla atarlar. İşte o anlayışa son vereceğiz. Vatandaşımıza zarar veren, demokratik hakkını yok sayan, milli iradeye karşı duran anlayışa son vereceğiz" eleştirilerinde bulundu.