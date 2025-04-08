Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan “MEB yaz tatilini öne çekiyor” iddiaları, veliler, öğrenciler ve öğretmenler arasında kafa karışıklığına neden olmuştu. Özellikle Kurban Bayramı'nın 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak olması, takvimin değişeceğine dair spekülasyonları artırmıştı.

MEB, bu iddialara ilişkin yaptığı resmi açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait çalışma takviminin 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığını ve o günden bu yana geçerliliğini koruduğunu belirtti. Açıklamada, eğitim öğretim yılının 9 Eylül 2024’te başladığı ve 20 Haziran 2025’te sona ereceği bir kez daha vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu haberde özetle, ‘Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor’ şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızca ‘2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi’, 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.”

Açıklamada ayrıca, resmi duyuruların dışında yer alan, doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. “Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak yayılan asılsız iddialarla milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanıltmaya yönelik bu tür manipülatif içeriklere karşı dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

Takvim Değişmedi

MEB’in internet sitesinde yer alan duyuruya göre; 2024-2025 eğitim öğretim yılı, planlandığı şekilde 9 Eylül 2024’te başladı ve 20 Haziran 2025’te sona erecek. Yaz tatilinin başlangıcı ve bayram tatili süreciyle ilgili herhangi bir değişiklik bulunmuyor.