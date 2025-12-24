Bu kapsamda öğretmen ve yöneticilerin sosyal medya hesapları tek tek kontrol edilecek. Yapılacak incelemelerde mevzuata aykırı paylaşım yaptığı belirlenen isimlere disiplin süreci uygulanacağı ve ceza işlemlerinin başlatılacağı belirtildi.

Öğrenci Görüntüsü Paylaşımında “Veli İzni” Zorunluluğu

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na göre, öğrencilerin ses veya görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ancak veliden yazılı izin alınması halinde mümkün. Veli izni olmadan yapılan paylaşımlar ise disiplin cezasına neden olabilecek.

Mevzuata aykırı şekilde öğrenci görüntüsü paylaşan personele “kınama cezası” verilecek. Bu ceza, ilgili öğretmenin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak ve kariyer süreçlerini etkileyebilecek.

Sosyal Medya Paylaşımlarına Standart Geliyor

Bakanlığın bu adımıyla birlikte, sosyal medya kullanımında öğretmen ve yöneticilerin;

Öğrenci mahremiyetini koruması,

Kurumsal kimliğe zarar verecek içeriklerden kaçınması,

Eğitim ortamını olumsuz etkileyen paylaşımlardan uzak durması

MEB’in ilerleyen günlerde sürece ilişkin yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Kaynak: NTV