“Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikle birlikte, üniversite öğrencilerinin yalnızca sınıf ortamında değil, doğrudan çalışma hayatının içinde deneyim kazanması hedefleniyor. Yeni model kapsamında uygulamalı eğitimin süresi en az bir dönem olacak. Böylece öğrencilerin mesleki donanımlarının artırılması, üretkenliklerinin güçlendirilmesi ve mezuniyet sonrası istihdama geçişlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, hayata geçirilen dönüşüm modelinin öğrencilerin iş gücü piyasasına daha hızlı uyum sağlamasını mümkün kılacağını belirtti. Özvar, kısa süreli ve verimliliği sınırlı staj uygulamalarının yerine, daha kapsamlı ve sektörle iç içe bir sistem kurduklarını vurgulayarak, “Öğrencilerimizin yalnızca sınıfta değil, doğrudan iş hayatının içinde deneyim kazanmalarını sağlayacak bu model, onları daha donanımlı ve istihdam odaklı bireyler haline getirecek. Eğitim süreçlerini gerçek iş ortamlarıyla bütünleştiren bir yükseköğretim anlayışını kurumsallaştırıyoruz” dedi.

Uygulamalı eğitim modeli, ilk etapta Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde hayata geçirilecek. YÖK, uygulamanın kısa süre içinde tüm üniversitelere yaygınlaştırılmasını hedefliyor.