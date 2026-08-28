Sürdürülebilirlik, şirketlerin yalnızca çevresel etkilerini azaltmaya yönelik bir hedef olmaktan çıkarak yatırım ve büyüme stratejilerinin temel unsurlarından biri haline geliyor. Enerjinin daha verimli kullanılması, yenilenebilir kaynakların üretime entegre edilmesi, doğal kaynakların etkin yönetimi, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve çevre dostu ulaşım çözümlerinin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir büyümenin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. Bu dönüşüm, şirketleri mevcut iş modellerini geliştirmenin yanı sıra geleceğin üretim alanlarına yatırıma yönlendiriyor.

Yaklaşık 22 yıl önce Sivas’ta plastik boru üretimiyle başladığı faaliyetlerini, bugün farklı sektörlerdeki girişimleri ile genişleten Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş de sürdürülebilirlik ekseninde yatırımlarını şekillendiriyor. Plastik boru üretiminden güneş enerjisine, topraksız tarımdan demiryolu taşımacılığına uzanan yatırımlarıyla şirket; enerji verimliliği, kaynakların etkin kullanımı, modern üretim teknolojileri ve çevre dostu lojistik alanlarını aynı büyüme stratejisinde buluşturuyor.

Net Global Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Berk KUTER, sürdürülebilir büyümenin yeni yatırım alanları yarattığını belirterek, “2004 yılında Sivas’ta plastik boru üretimiyle başlayan yolculuğumuz, bugün farklı sanayi alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi çözümleri ve güçlü markalarıyla global ekonomide değer yaratan bir yapıya dönüştü. Boru üretimiyle çıktığımız bu süreçte; bugün temiz ve atık su altyapılarından topraksız tarıma, enerjiden sürdürülebilir teknolojilere uzanan geniş bir ekosistem oluşturduk. Sağlıklı şehirlerin altyapısına katkı sunarken, kaynakların daha verimli kullanıldığı ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaştığı bir gelecek için çalışıyoruz” dedi.

Plastik boruda kapasite ve ihracat artıyor

Net Global, plastik boru üretiminde; başta Devlet Su İşleri, İller Bankası, belediyeler ve müteahhitlik firmaları olmak üzere altyapı sektörünün önemli oyuncularına ürün sağlıyor. Plastik boru sektöründeki büyüme potansiyeline dikkat çeken Berk Kuter, şunları söyledi:

“Plastik boru sektörü artan temiz su ihtiyacı ve tarımsal sulama sistemlerinin modernizasyonu sonucu her geçen gün hızla gelişiyor. Küresel plastik boru pazarı 2026 yılında yaklaşık 70 milyar dolar seviyesine ulaştı. Asya-Pasifik bölgesi üretim ve tüketimde liderken, Türkiye yüksek üretim kapasitesiyle küresel oyuncular arasında öne çıkıyor. Ülkemizde 1995 yılından bu yana konut tesisatlarında kullanılan çelik boruların tamamen plastik boruya dönüşmesiyle birlikte plastik boru kullanımı her geçen gün artarken, pazar hızla büyüyor. Büyük ihracatçı firmaların dünya standartlarında üretim yapmaları büyüme ivmesini hızlandırırken, Türkiye, 2024 yılında 218 ülke arasında ihracat ticari değeri büyüklüğü ile 11’inci sırada yerini aldı. Özellikle Suriye ve Irak ile gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerin altyapı yatırımlarına yansıması, bölgedeki plastik boru talebine de olumlu katkı sağlıyor. Net Global olarak biz de bu yıl Türkiye pazarının yanı sıra Suriye, Irak ve Avrupa’dan artan talebi karşılamak amacıyla iki yeni üretim hattını devreye alarak üretim kapasitemizi artırdık. Ayrıca 2026 yılının ilk aylarında Belçika, Danimarka, İngiltere, Irak, Sırbistan ve Yunanistan’a yönelik yurt dışı satışlarımızda, müşterilerimize zamanında teslimat sağlamak amacıyla lojistik filomuzu da büyüttük.”

GES yatırımlarıyla enerji maliyetlerini yönetiyor

Net Global’in sürdürülebilirlik ve maliyet yönetimi stratejisinin önemli ayaklarından birini güneş enerjisi yatırımları oluşturuyor. 2015 yılında başladıkları güneş enerji santralleri sayısını, 2026 itibarıyla beşe, toplam kurulu gücü ise 16,92 MWp seviyesine çıkardıklarını anlatan Berk Kuter, şöyle devam etti:

Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.700 saat olup ortalama yıllık toplam ışınım değeri 1.530,30 kWh/m2 olarak hesaplanmıştır. “Sivas’ın yıllık toplam güneş radyasyonunun 1550-1600 kWh/m2-yıl aralığında seyretmesi ise, kenti güneş enerjisi yatırımları açısından avantajlı bölgelerden biri haline getiriyor. Net Global olarak biz de bu potansiyeli değerlendirerek enerji yatırımlarımızı büyütmeye devam ediyoruz. Bu yatırımlar ile öncelikle ana fabrikamızın enerji ihtiyacını kendi kaynaklarımızdan karşılamayı, enerji maliyetlerimizi azaltmayı ve üretim faaliyetlerimizin verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra elektrik üretiminden gelir elde ederken, karbon ayak izimizi azaltmak ve sürdürülebilir üretim anlayışımızı güçlendirmek de temel hedeflerimiz arasında yer alıyor.

GES’lerimizin önemli bir bölümü, lisanssız elektrik üretim modeli kapsamında tüketim tesislerimizle mahsuplaşma esasına göre çalışıyor. Böylece ürettiğimiz elektriği öncelikle kendi tüketimimizde değerlendiriyor, ihtiyaç fazlası üretim için de mevzuat çerçevesinde satış imkanından yararlanıyoruz. Dolayısıyla enerji yatırımlarımızı yalnızca bir enerji yatırımı olarak değil, maliyet avantajı sağlayan, operasyonel verimliliğimizi artıran ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi destekleyen stratejik bir yatırım alanı olarak görüyoruz.”

Avrupa sofralarına Sivas’tan domates

Tarım sektöründe özellikle modern ve sürdürülebilir seracılığa odaklanan şirket, 2020 yılında Sivas Yıldızeli’nde 55 bin metrekarelik alanda modern cam sera yatırımını hayata geçirerek topraksız domates üretimine başladı. Yaklaşık bin 900 ton üretim kapasitesine sahip olan tesiste, Hollanda menşeli tam otomasyonlu sulama ve gübreleme sistemi kullanılıyor. Seranın en önemli avantajlarından biri ise sahip olduğu jeotermal su kaynağı. Bu kaynak sayesinde kış aylarında sera ısıtma maliyetleri önemli ölçüde azaltılıyor. Topraksız tarımda geleneksel seracılıkta kullanılan toprak yerine cocopeat adı verilen hindistan cevizi kabukları ve liflerinin işlenerek küçük parçalara ayrılmasıyla elde edilen yetiştirme ortamı kullanılıyor. Bu şekilde tüketiciye daha hijyenik, daha lezzetli ve daha sağlıklı ürünler üretilebiliyor. Ayrıca tesiste istihdam edilen çalışanların yaklaşık yüzde 90’ının kadınlardan oluşması da sera yatırımının, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı açısından bir başka boyutunu oluşturuyor.

Climbo ve Rhodium türünde olan domateslerin Avrupa pazarlarında büyük ilgi gördüğünü belirten Kuter, “Ürünlerimizin yüzde 99’u Avrupa ülkelerine ihraç edilirken, Almanya, Hollanda, Polonya, Romanya, Hırvatistan ve Macaristan başlıca ihracat pazarları arasında yer alıyor. 2025 yılından itibaren ise ürünlerimizi kendi markamızla Avrupa’da Lidl gibi önemli market zincirlerinde tüketicilerle buluşturmaya başladık” dedi.

Yeni hedef: Sivas’tan Avrupa’ya vagon üretimi

Net Global’in büyüme stratejisindeki en önemli yeni yatırımlardan biri ise demiryolu araçları üretimi. Şirket, 2023 yılında Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde 200 bin metrekarelik arazi üzerinde başladığı vagon fabrikası yatırımını, 31 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlamayı planlıyor. İlk etapta 50 bin metrekare kapalı alanda yıllık bin 500 adet vagon üretim kapasitesiyle faaliyete geçmesi planlanan tesisin, gelecek dönemde 100 bin metrekare kapalı alana ve yıllık 3 bin adet vagon üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

Berk Kuter, vagon imalatına yönelmelerinin temelinde; Türkiye’de demiryolu taşımacılığının stratejik bir sektör olarak konumlandırılması ve demiryolu taşımacılığının ekonomik, güvenli ve çevre dostu bir alternatif olarak giderek önem kazanmasının etkili olduğunu dile getirdi.

Kuter, sözlerine şöyle devam etti:

“T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2024–2028 dönemini kapsayan On İkinci Kalkınma Planı kapsamında demiryolu taşımacılığı ülke açısından öncelikli alanlardan biri olarak belirlendi. Ayrıca Çin’den Avrupa’ya uzanması planlanan ‘Orta Koridor’ projesi ile Irak’ın FAV Limanı’ndan başlayarak Anadolu’ya ulaşması öngörülen ‘Kalkınma Yolu Projesi’ gibi uluslararası lojistik koridorlarının hayata geçirilmesi ile demiryolu ve intermodal taşımacılık faaliyetlerinin artması bekleniyor. Bununla birlikte, Sivas’ın Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana gerek Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) gerekse özel sektör kuruluşları aracılığıyla demiryolu araçları üretimi alanında gelişmiş bir ekosisteme sahip olması da yatırım kararımızı destekleyen unsurlar arasında. Demirağ OSB’nin Cazibe ve Lojistik Merkezi statüsü, yatırım için önemli teşvik avantajları sunarken, OSB içerisindeki demiryolu bağlantısı da lojistik açıdan önemli bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla vagon imalatını, mevcut sanayi ve üretim yetkinliklerimizi yeni ve büyüyen bir pazara taşımak amacıyla stratejik bir yatırım alanı olarak görüyoruz. Bu kapsamda ‘Netrail’ markasıyla, AB standartlarında ve TSI sertifikalı, yüzde 100 yerli tasarım ve yerlilik oranı ile çeşitli tiplerde yük vagonları ve alt komponentleri üretmeyi hedefliyoruz. TCDD başta olmak üzere yurtiçi müşterilerin taleplerinin yanı sıra potansiyel Avrupalı müşteriler ile de görüşmeler yürütüyoruz.”