Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrakn, 30 Ağustos Zafer Bayramının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

30 Ağustos Zaferinin tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Albayrak, mesajında şu ifadelere yer verdi. 'Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet sevdasının tüm dünyaya ilan edildiği 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. 1922 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında Dumlupınar'da elde edilen bu eşsiz zafer, sadece askeri bir başarı değil; aynı zamanda aziz milletimizin boyunduruk kabul etmeyeceğinin, istiklali uğruna neleri göze alabileceğinin en açık belgesidir. O gün yokluklar içinde, cephede omuz omuza vererek yazılan destan, bugün de birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatıdır' diye belirtti.

Ülkeyi daha güçlü geleceğe taşımak için çalışmayı sürdürdüklerini kaydeden Albayrak, 'Bizler de ecdadımızdan aldığımız bu büyük ilhamla, ülkemizi 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ulaştırmak, her alanda daha güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye inşa etmek için yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu vatan toprağını korumak ve gelecek nesillere çok daha güçlü bir ülke bırakmak omuzlarımızdaki en temel sorumluluktur. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıymetli Eskişehirli hemşerilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum' dedi.