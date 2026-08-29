Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Zafer Yürüyüşü ve Gaziantep Basketbol takımı lansmanı yapıldı.

Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu çeşitli etkinliklerle başladı. Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezi'nden Kamil Ocak Spor Salonu'na kadar Zafer Yürüyüşü korteji düzenlendi. Kortej yürüyüşüne Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Gaziantep Basketbol Başkanı İrfan Karakuzulu ile Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ile birlikte diğer kent protokolü katıldı. Protokol üyeleri, Zafer Yürüyüşü'nün ardından Gaziantep Basketbol takımı yeni sezon lansmanına katıldı.

'Bizde düşmanı denize dökmek ata sporudur, buyursun gelsinler'

Programda konuşan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 'Bundan tam 104 yıl önce 'bitti' demişlerdi, 'bu bayrağı indiririz' demişlerdi. 104 yıl önce dünya tarihini Türk milleti olarak değiştirdik. Şimdi yine aynı hikayeler yazılıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığına rağmen 'Sıra Türkiye'de' diyorlar ama biz buradan dünyaya haykırıyoruz. Bizde düşmanı denize dökmek ata sporudur. Buyursun gelsinler' dedi.

'Biz bu takımı sezon sonunda Süper Lig'e çıkartacağız'

Yeni sezonda Şehitkamil Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek olan Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol takımı ile ilgili de bilgi veren ve hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyleyen Yılmaz, 'Gaziantep Basketbol şehridir, sporun şehridir. Bugün takımımızın lansmanını yapıyoruz. Binlerce kişi ile takımımızı tanıtıyoruz. Heyecanlı ve inançlıyız. Gaziantep'in yeri birinci lig değildir. Ortaya iddia koyuyoruz, biz bu takımı sezon sonunda Süper Lig'e çıkartacağız. Bunun sözünü verdik, bunu tutmak için de ekip arkadaşlarımızla ve sporcularımızla birlikte gece gündüz canla başla çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in spor şehri olduğunu vurgulayan Vali Kemal Çeber ise, 'Biz nasıl sağlık kenti, eğitim kenti ve turizm kenti isek öyle de spor kentiyiz. Hem spor yapıyoruz hem de spor müsabakalarında çok iddialı bir kentiz. Şehrim ve ülkemin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir onurla, gururla ve kıvançla kutluyorum. Basketbol takımımıza da tüm şehir olarak sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatarak başarılı bir sezon diliyorum' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziantep Basketbol takımı yeni sezon lansmanı yapıldı. Lansman sonrası Şehitkamil Turnuvası kapsamında Gaziantep Basketbol ile Mersin Spor Kulübü arasında final karşılaşması oynandı.