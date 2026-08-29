Sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Fidan Atalay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kamuoyunda “Fidan Hoca” olarak bilinen Atalay, soruşturma kapsamında İzmir’de gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklamasında, Atalay’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturmanın bir diğer ayağını ise sosyal medya üzerinden elde edilen gelirler oluşturdu. Başsavcılık, söz konusu yöntemle gelir elde edilmesinin TCK’nın 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu da oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

12 BİNDEN FAZLA ÜCRETLİ ABONE

Soruşturmayla birlikte Fidan Atalay’ın sosyal medya gelirleri de gündeme geldi.

Instagram’da yaklaşık 701 bin takipçisi bulunan Atalay’ın hesabında 12 bin 100’ün üzerinde ücretli abone olduğu öne sürüldü. Aylık abonelik bedelinin 79,99 TL olduğu dikkate alındığında, yalnızca aboneliklerden elde edilen aylık brüt tutarın yaklaşık 968 bin TL seviyesinde olduğu hesaplanıyor.

Bu rakam, platform kesintileri ve diğer olası mali yükümlülükler hesaba katılmadan yapılan bir hesaplamaya dayanıyor. Atalay’ın sosyal medya faaliyetlerinden elde ettiği toplam gelirin belirlenmesi amacıyla banka hesapları ve mali hareketlerinin de incelemeye alındığı bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdüğünü ve işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Atalay hakkındaki suçlamalar henüz kesinleşmiş değil. Soruşturma kapsamında yapılacak incelemeler ve adli makamların değerlendirmeleri sonucunda dosyanın hukuki seyri netleşecek.